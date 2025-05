Impianti pronti, caos gestione  

A Oristano si costruisce, si spende, si inaugurano strutture moderne, si tagliano nastri con orgoglio. Tuttavia quando si tratta di trovare qualcuno per la gestione, la macchina amministrativa si inceppa. I bandi restano chiusi nel cassetto per mesi, le gare vanno deserte e spesso si va avanti con affidamenti provvisori. Il caso del teatro Antonio Garau, sollevato di recente dai consiglieri di minoranza, è solo uno dei tanti. L’ultima proroga è di pochi giorni fa: a gestire il presidio sarà la Pro Loco che l’aveva avuto in concessione nel 2022: prima fino a novembre 2024, poi fino a maggio 2025 e ora fino a fine anno. Rinnovi giustificati dall’attesa per il completamento dei lavori, ma stavolta non c’è più nessun cantiere di mezzo.

Differenze

Il sindaco Massimiliano Sanna, ha la delega alla Cultura. «I bandi presentano peculiarità differenti e pertanto vanno studiati singolarmente - afferma - siamo spesso costretti ad attendere la fine dei lavori prima di predisporre i bandi in quanto gli imprevisti, che purtroppo capitano spesso, fanno slittare il momento della consegna e dell’apertura». Poi si sofferma sul caso specifico: «Per il Teatro Garau il nuovo bando deve tenere conto delle differenze rispetto a prima quando la gestione provvisoria era calibrata su una capienza che era circa la metà di quella di oggi. Abbiamo quindi atteso la fine dei lavori rinviata di diversi mesi». Non che il numero delle poltroncine fosse un segreto. Né l’imminente chiusura del cantiere. La determina di proroga dello scorso novembre assicurava: «gli uffici in via preliminare hanno avviato i procedimenti finalizzati alla concessione pluriennale». Altro caso emblematico è quello del Palasport di viale Repubblica, inaugurato nel 2019 e con 3mila posti a sedere disponibili. Ma dopo un bando esplorativo fallimentare e uno studio di fattibilità da 18mila euro, è condiviso da società sportive locali. «Sul palasport bando senza successo, ma è comunque importante che l’attività prosegua a gonfie vele come dimostrano i tanti eventi, organizzati - Inoltre abbiamo chiesto al Ministero i fondi per ultimare gli interventi nella struttura». E poi ci sono le due nuove (si fa per dire) infrastrutture, pronte ad essere restituite alla città. «Per l’area grandi eventi di Torregrande e la cittadella sportiva di Torangius occorreva attendere la conclusione dei lavori», ripete Massimiliano Sanna.

