Impianti, parco e palazzetto: fondi regionali per i lavori 

Con un finanziamento della Regione di un milione e mezzo di euro, la Giunta comunale di Sindia ha deliberato un intervento per la sistemazione e la ristrutturazione di due strutture sportive e la riqualificazione di un parco urbano. Col primo intervento, di 500 mila euro, sarà sistemata la copertura del palazzetto dello sport, del bicciodromo e delle aree esterne. Altri 500 mila euro saranno investiti per ristrutturare il centro polifunzionale e acquistare l’arredo necessario. Una somma analoga servirà per le opere di riqualificazione del parco urbano di Banzu, alla periferia del paese. Sono inserite nella prima tranche di interventi messi a punto dal Comune. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA