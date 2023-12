Impianti, oltre 2 milioni a 10 comuni 

Poco più di due milioni e mezzo per lo sport nell’Oristanese. In particolare impiantistica, attività e manifestazioni: soldi che arrivano ai Comuni grazie agli emendamenti alla legge di assestamento di bilancio approvato recentemente dal Consiglio regionale.

Oristano, Santa Giusta

Due interventi finanziati per il Comune di Oristano che con 150mila euro potrà effettuare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza del maneggio nelle scuderie alla Soe, mentre con 270mila euro è prevista la messa in sicurezza del circolo bocciofilo. Sul fronte eventi invece 50mila euro sono le risorse destinate al Comune di Santa Giusta per l’organizzazione della Coppa Europea di pallatamburello, mentre 30mila sono andate al Comune di Oristano per la promozione del 3° torneo di basket in carrozzina Citta di Oristano.

Guilcier

Abbasanta è risultata destinataria di due diversi contributi: 100mila euro per i lavori finalizzati al completamento della copertura delle tribune al campo sportivo “Antongiulio Cabras”. E 600mila euro per la manutenzione straordinaria dell’oratorio “Santa Caterina” e la riqualificazione dei campetti di gioco. Al Comune di Ghilarza sono stati assegnati 160mila euro per la realizzazione di due campi di padel, che sorgeranno vicino al circolo tennis, un progetto accarezzato da circa due anni, con la società che punta a completare l’offerta già molto ampia dei giochi con la racchetta. Il Comune di Paulilatino potrà contare su 125mila euro spalmato in tre annualità per l’organizzazione della “Giornata dello sport”.

Bosa

Altri 300mila euro arriveranno al Comune di Bosa per il completamento e messa in sicurezza del Campo Italia (tribune, esterni, spogliatoi), struttura chiusa ormai da quasi tre anni, con le società calcistiche costrette a giocare sempre in trasferta.

Riola, Laconi

Importante anche il contributo al Comune di Riola Sardo che con mezzo milione di euro potrà riqualificare il crossodromo, impianto che da diversi anni ospita tappe mondiali e gare internazionali. Sul fronte calcio invece 130mila euro sono stati assegnati al Comune di Laconi per il completamento dell’impianto.

Nureci, Ruinas

Infine 250mila euro al Comune di Nureci per la realizzazione del campo sportivo in erba sintetica. Anche Ruinas potrà avere il suo campo di gioco in sintetico grazie ad un finanziamento di mezzo milione.

RIPRODUZIONE RISERVATA