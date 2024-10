Impianti, Marrubiu sotto assedio 

È un no senza appello quello emerso dal Consiglio comunale aperto, promosso per discutere con i cittadini sulla richiesta di realizzare un impianto agrivoltaico di 80 ettari nella frazione di Sant'Anna. Il progetto è stato presentato dalla società “Iberdrola Renovables Italia S.p.A” per la realizzazione di un’area da 57.60 MWp. Dopo la grande pala che sovrasta il centro abitato e la 131 davanti all’antico vulcano del Monte Arci, ora sarebbe in arrivo un enorme tappeto di pannelli solari.

La battaglia

Dal consigliere alle borgate Francesco Falsarone è arrivata subito una precisazione importante. «Sono qui per esprimere preoccupazione e il mio intervento – ha spiegato – non è diretto contro i privati proprietari dei terreni, che capisco perfettamente per il fatto che possono trarre vantaggio da un'opportunità economica importante. Credo però sia fondamentale riflettere sull'impatto che un progetto di queste dimensioni potrebbe avere sul nostro ambiente e sul paesaggio che ci circonda. Sant'Anna è un luogo caratterizzato da un delicato equilibrio tra natura e agricoltura e l’'installazione di vasti pannelli solari – ha aggiunto – rischia di trasformare profondamente questo equilibrio. Non siamo contro le energie rinnovabili, anzi le sosteniamo, ma dobbiamo trovare modi più sostenibili e meno invasivi per implementarle, senza sacrificare ciò che rende unico il nostro territorio».

«Calato dall’alto»

Il sindaco Luca Corrias dopo aver ripercorso tutto l’iter di presentazione del progetto in pieno agosto (definito inopportuno e poco corretto), ha condannato il modo di agire della società. «Non ha minimamente pensato di condividere l’idea progettuale con chi ha la responsabilità politica e amministrativa. Si tratta di un progetto piovuto dall’alto di cui i proponenti sono del tutto sconosciuti. Risulta anche abbastanza antipatico – ha detto il sindaco – denominare il progetto “Marrubiu”, nome del nostro paese strumentalizzato per scelte speculative. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare una assemblea pubblica per ascoltare la cittadinanza e riportare la loro voce con osservazioni che andranno al ministero dell’Ambiente». Il sindaco ha anche precisato come l’assessorato regionale all’Ambiente ha scritto che il progetto rientra nella moratoria, ma avendo il ministero, prorogato il termine senza sospendere l’iter è necessario produrre quante più osservazioni possibili.

Sito archeologico

Il presidente del Consiglio comunale Luca Pompianu ha invece smontato dal punto di vista tecnico il progetto. «Considerato che l’impianto si inserisce in un’area di alta frequentazione antropica antica, l'importanza storica di Sant'Anna e vista la contiguità dell’impianto con l’area archeologica di Is Bangius, si ritiene che l’impianto non è compatibile con la tutela del patrimonio archeologico».

Nel dibattito hanno preso la parola anche Luciano Vargiu dell’associazione Inter gruppo cultura, mentre Sara Marcias imprenditrice agricola e residente nella borgata ha coinvolto tutti, esaltando la propensione agricola della borgata, avendo lei stessa dei lotti vicini a quelli dell’impianto».

RIPRODUZIONE RISERVATA