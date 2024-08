Impianti, lavori ai supplementari 

L’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, lo dice con orgoglio: «Il 2024 è l’anno dei cantieri sportivi». In effetti l’elenco degli interventi in corso d’opera è corposo: da Torangius al Sacro Cuore, passando per Silì, gli impianti sottoposti a riqualificazione sono numerosi. Per qualcuno, però, saranno necessari i tempi supplementari.

Campo di calcio

È il caso del campo Tharros: i lavori, avviati in primavera, si sarebbero dovuto concludere entro settembre. E invece il fischio d’inizio del campionati di Promozione maschile e di serie C femminile per le formazioni biancorosse si terrà fuori dalle mura domestiche, sul sintetico del centro di formazione federale “Tino Carta” di sa Rodia. «Per chiudere il cantiere saranno necessari altri 50 giorni - osserva l’esponente della Giunta Sanna - poi occorrerà attendere il collaudo della Figc. Verosimilmente le squadre potranno tornare in via Consolini a novembre». In attesa di poter calpestare il nuovo manto sintetico, la preparazione è partita in viale Repubblica, con costi aggiuntivi per l’affitto dei campi.

Situazione analoga a Silì, dove a vigilare sui lavori in corso c’è un’associazione sportiva di fresca costituzione che punta a restituire alla frazione un campionato di Terza categoria. «Anche qui sono già stati posizionati gli strati di ghiaia che saranno ricoperti da un telo sul quale verrà sistemato il nuovo tappeto sintetico», spiega Franceschi.

Torangius

A Torangius la nuova cittadella sportiva da un milione e mezzo di euro, finanziata con fondi Pnrr per il recupero di aree urbane, sta prendendo forma. Ma per dire addio a mezzi e operai bisognerà attendere almeno l’autunno. «È stato necessario adottare una variante per il campo da pattinaggio - fa sapere l’assessore - Nel frattempo stiamo predisponendo il bando per l’affidamento in gestione degli impianti».

Sa Rodia

A Sa Rodia, dopo anni di tira e molla tra aggiudicazioni e risoluzioni contrattuali, per il vecchio palazzetto dello sport sembra arrivato il momento della rinascita. La prossima settimana dovrebbe finalmente vedere la luce l’intervento di riqualificazione dell’edificio che i suoi cinquant’anni d’età li dimostra tutti. «Si partirà con la rimozione della copertura in cemento amianto», annuncia Franceschi che ha già chiesto alla Federazione basket un sopralluogo per capire se, ed eventualmente, quali altri lavori siano necessari perché la struttura sia pienamente agibile.

Sacro Cuore

Infine il capitolo atletica, con il campo Sinis-Nurra recentemente rinnovato, ma con un’omologazione ancora parziale e limitata alle sole categorie giovanili. Due settimane fa sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento dell’impianto di atletica leggera per un importo di 277mila euro. Ultimo step prima di restituire l’anello del Sacro Cuore al palcoscenico sportivo regionale.

