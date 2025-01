Impianti, lavori ai supplementari 

Per molti saranno necessari i tempi supplementari, per altri il fischio finale sembra prossimo. Per tutti il 2025 potrebbe essere l’anno dell’addio ai cantieri. Tra varianti, ritardi negli approvvigionamenti dei materiali e errori di valutazione nella progettazione, la riqualificazione degli impianti sportivi ha richiesto più tempo del previsto, «ma già in primavera - assicura l’assessore, Antonio Franceschi - quasi tutte le strutture saranno completate».

Torangius

Cantiere fermo da mesi e nei giorni scorsi è stata approvata una perizia di variante da 85mila euro (coperta con economie di gara) per il completamento degli impianti outdoor a Torangius «poiché durante il corso dei lavori si è reso necessario introdurre alcune modifiche alle previsioni progettuali». Le risorse serviranno anche a realizzare l’impianto fognario degli spogliatoi del campo da tennis, ad eseguire un trattamento erbicida, a realizzare la recinzione del campo da basket e a impermeabilizzare la copertura dello spogliatoio annesso. «I tempi sono strettissimi - è convinto l’assessore - entro marzo i lavori saranno finiti e si procederà subito con l’affidamento».

Calcio

A Silì c’è grande attesa per il completamento del campo da calcio, ma i ritardi nella consegna del manto in erba sintetica hanno costretto la neonata squadra del paese a disputare le prime gare di Terza categoria lontano da casa. L’impianto ha già superato il collaudo del sottofondo e «nei prossimi giorni sarà posizionato il manto e poi sarà subito utilizzabile», annuncia Franceschi. Il collaudo tecnico finale avverrà in un secondo momento per testare la funzionalità del rettangolo di gioco, così come avvenuto al campo Tharros, dove i biancorossi hanno ripreso ad allenarsi da dicembre, dopo l’intervento di riqualificazione da 800mila euro.

Atletica

Infine il campo di atletica Sinis-Nurra. A settembre il Comune ha aggiudicato all’impresa Putzu di Pattada la realizzazione dei lavori di adeguamento alle norme e di completamento dell’impianto di atletica leggera. L’ultima frazione della corsa, necessaria ad ottenere l’omologazione da parte della Fidal e indispensabile per poter ospitare eventi di carattere nazionale e internazionale, è stata molto più lenta del previsto, ma dagli uffici di piazza Eleonora promettono: «In settimana ripartirà il cantiere». Ci sperano le due società di atletica che nell’anello del quartiere Sacro Cuore formano atleti di alto livello. «Oggi in Sardegna gli impianti omologati sono pochissimi e questo crea un grave disagio - osserva Mauro Gabbrielli, tecnico della Dinamica Sardegna - il collaudo del campo Coni porterà in città un gran movimento sportivo».

Tennis

Per quattro cantieri in dirittura d’arrivo, ce n’è uno ai nastri di partenza. Il Tennis club ’70 ha ottenuto dalla Regione 139mila ai quali sommerà 61euro di cofinanziamento che consentiranno di riqualificare il campo di gioco 5, realizzare un impianto da padel e provvedere all’efficientamento energetico di Club house e spogliatoi. «Il progetto è pronto, abbiamo anche chiesto alcuni preventivi - fa sapere Alessandro Montisci, presidente del Tc ’70 - contiamo di completare i lavori prima dell’estate».

