Impianti ko, così si sfratta lo sport 

La rappresentazione plastica dello stato di degrado degli impianti sportivi in città la dà lo stadio Sant’Elia, per il quale, si sa, tutti (tifosi, Comune, Regione e Cagliari calcio) aspettano da una decina d’anni il via libera all’inizio dei lavori per il nuovo impianto. Scendendo più verso gli impianti di quartiere, invece, c’è poi sempre palestra di via degli Stendardi: incendiata, ristrutturata, poi di nuovo incendiata, poi lavori riavviati e di nuovo data alle fiamme. E da anni, ancora lì, che aspetta il rilancio.

Ma poi c’è il campo da basket di via Castiglione, che ha il parquet spaccato e i canestri strappati, quello di via Serra, accanto alla chiesa di San Sebastiano, tra la Fonsarda e il Cep, completamente distrutto, o quello da calcio in piazza de Amicis, a Pirri, con le porte sbilenche, gli spogliatoi del campo di Terramaini vandalizzati. E ancora, la piscina di via Abruzzi dove i nobili propositi del progetto originale sono in netto contrasto con le vetrate in frantumi, la struttura che cade a pezzi, e in generale con una atmosfera “post atomica” popolata da persone che la utilizzano come rifugio. Neppure il campo da basket accanto al PalaRockefeller se la passa benissimo: lungo la recinzione, divelta, compaiono ancora rifiuti, mentre lo stesso palazzetto (aspettando quello nuovo, con l’incognita dei fondi) continua ad avere problemi.

La fotografia

Benvenuti negli impianti sportivi comunali trascurati: alcuni sono nuovi e mai assegnati, come il pattinodromo di via Rockefeller (non proprio in ottime condizioni), altri sono abbandonati, come il campo da calcio ex Cras di via San Paolo dove giocava la Palma prima che fosse costretta a emigrare a Elmas (a spese proprie), e oggi diventato solo un campo dove crescono sterpaglie e gli incivili gettano buste di immondezza. Da Monte Mixi a Pirri, dalla Fonsarda a Is Mirrionis, sono tanti gli impianti sportivi vittime di incuria e abbandono. Per le società sportive cittadine, punto di riferimento di migliaia di appassionati di ogni età, un grande problema. Per i ragazzi, un dramma: per loro, infatti, «l’attività sportiva di base significa crescita ed educazione», sottolinea Edoardo Tocco, consigliere di FI e membro della commissione sport, che ha cominciato ad affrontare il problema degli impianti sportivi. «Con la commissione ci siamo riproposti di fare un sopralluogo in tutti gli impianti cittadini per capire come e dove intervenire. I campi di quartiere, per la loro migliore gestione, vanno affidati in concessione, a carico delle associazioni. Solo così possiamo evitare l’abbandono e, contemporaneamente, risparmiare soldi pubblici», aggiunge.

I dossier

L’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha sul suo tavolo i tre dossier più grossi per quanto riguarda gli impianti sportivi in città: lo stadio, il palazzetto e la riqualificazione del Tc Cagliari. Ma sta lavorando anche agli impianti piccoli che servono ai quartieri e alle associazioni sportive dilettantistiche. «Stiamo riprendendo la situazione in mano di molti impianti», spiega Corrado Sorrentino, consigliere comunale di Avs e componente di maggioranza della commissione sport. «Sulla piscina di via Abruzzi, per esempio, stiamo cercando di capire se e dove possiamo troviamo le risorse necessarie per concludere quel progetto», era un bellissimo project financing che si è arenato per la lentezza della macchina amministrativa che ha ritardato i tempi e fatto crescere a dismisura i costi (in pratica, dopo anni di attesa sarebbe servito un altro progetto e nuovi e più alti costi), aggiunge. E ancora: «La prima cosa che dovremo fare, sulla quale tutta la commissione ha convenuto è disegnare una mappa di tutti gli impianti sportivi comunali in città e partire da lì per rimetterli in piedi».

