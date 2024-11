Impianti, in pista tre milioni 

Risparmio energetico, adeguamento di spazi esterni, tribune coperte e nuovi campi. Sono numerosi gli interventi di riqualificazione che potranno essere realizzati nei prossimi mesi nell’Oristanese grazie ai consistenti finanziamenti concessi dalla Regione. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le graduatorie per le prime fasce di intervento relative a un bando (la terza, che interessa i Comuni con meno di 5mila abitanti, sarà resa nota a breve).

Nel capoluogo

Nella città di Eleonora arriverà complessivamente un milione e mezzo di euro distribuito in quattro interventi. Trecentomila euro sono destinati all'adeguamento dell'impianto e contenimento dei consumi energetici della palestra di Torangius, mentre 400mila euro potranno essere utilizzati per la messa in sicurezza degli spazi esterni, adeguamento impianto e contenimento dei consumi energetici del PalaTharros. Ancora 300mila euro per i lavori di efficientamento energetico della piscina comunale ma il finanziamento più consistente di mezzo milione di euro, riguarda l'adeguamento dell'impianto sportivo del vecchio palazzetto dello sport di Sa Rodia.

In provincia

Un milione di euro è stato assegnato al Comune di Terralba per la riqualificazione degli impianti sportivi in Narbonis. In questo caso l’ente locale contribuirà con fondi del proprio bilancio per 310mila euro. «Siamo soddisfatti del finanziamento - sottolinea il vicesindaco Andrea Grussu- in quanto con queste risorse verrà realizzata la copertura delle tribune al servizio del campo in erba sintetica con gli impianti fotovoltaici. Sarà inoltre realizzata ex novo la pista di atletica, riqualificati i due campi da tennis e costruiti due campi da padel. Verrà realizzata un'area relax per le famiglie e saranno messi a dimora diversi alberi. Con la conclusione di questo progetto c’è una risposta importante per i circa 300 atleti tesserati nelle società di calcio, atletica e tennis».

I progetti

Nello stesso bando per carenza di risorse pur ammessi, non sono stati invece immediatamente finanziati alcuni interventi ma, assicurano dalla Regione, saranno recuperati quanto prima. Si tratta dei lavori di adeguamento funzionale ed efficientamento energetico della palestra di competenza dell'Istituto di istruzione superiore Pischedda di Bosa per un importo di 365mila euro da parte della Provincia di Oristano. In attesa delle risorse anche il Comune di Cabras per la riqualificazione degli impianti sportivi del complesso di via Tharros per circa un milione di euro.

