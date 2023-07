Impianti, i cantieri fermi al palo 

Calcisticamente parlando, si potrebbe parlare di tempi supplementari. Quelli regolamentari sono scaduti oltre quattro mesi fa, quando (in linea con i tempi dettati dal Pnrr) sono stati aggiudicati i lavori. Di ruspe e cantieri, però, ancora neppure l’ombra negli impianti sportivi di Silì e Torangius, entrambi destinatari di importanti finanziamenti. E intanto il Comune ha affidato l’appalto per la riqualificazione del campo Tharros, che sarà gestito per i prossimi quindici anni alla società biancorossa.

Torangius

Nel popoloso quartiere, dove cespugli e immondizia hanno invaso le aree gioco, ieri mattina alcuni dipendenti della Oristano servizi erano intenti a sfalciare l’erba. Del cantiere, destinato a ridisegnare la cittadella sportiva, invece, nessuna traccia. Padel, pattinaggio a rotelle, beach tennis e beach volley, oltre ad aree attrezzate per attività fisica, dog parking, area giochi per ora possono attendere. Lo scorso mese di aprile il Comune aveva assegnato i primi due lotti: uno all’associazione temporanea di imprese Vassallo Calogero – Ieco Service srls, per un importo contrattuale di circa 514.000 euro, con un ribasso sull’importo a base d’asta del 29,9%. Il secondo all’impresa Zicchittu Francesco srl, con sede a Olbia. In questo caso l’importo contrattuale è di circa 348.000 euro e il ribasso sull’importo a base di gara del 21,2%. «Il ritardo – fanno sapere dall’ufficio Lavori Pubblici – sarebbe da imputare ad una controversia con la società sportiva di rugby che ha effettuato qualche intervento nell’impianto, per cui è stato stabilito un rimborso».

Silì

Più complicata la questione relativa all’impianto di Silì. Il bando Sport e Periferie ha concesso al Comune 700mila euro per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi, delle tribune il rifacimento del manto in erba sintetica di ultima generazione del campo da calcio a undici destinato ad ospitare i Campionati della Figc. Peccato che una porzione del terreno di gioco, pari a circa 700 metri quadri, ricada su un terreno privato che non è mai stato espropriato. Gli uffici stanno cercando di chiudere la pratica con i proprietari, ma finora non è stato trovato l’accordo. «La situazione si trascina dagli anni ’80 – fanno sapere ancora dagli uffici di piazza Eleonora – questo non significa che i lavori non possano partire». In ogni caso i cantieri non apriranno prima di settembre.

Campo Tharros

Nei giorni scorsi sono stati aggiudicati anche i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di via Consolini, con un ribasso del 19 per cento sull’importo a base d’asta. In questo caso si cercherà di posticipare l’avvio dei lavori alla prossima primavera per evitare di creare disagi alle formazioni biancorosse. l’apertura delle buste ha infatti confermato quanto previsto: il campo Tharros sarà affidato in gestione alla società del patron Tonio Mura per i prossimi quindici anni, l’unica che ha partecipato al bando. (m.g.)

