Impianti fotovoltaici su venti edifici pubblici  per ridurre la bolletta 

La bolletta Enel del Comune di Carbonia ammonta a oltre 800 mila euro (esclusa la quota per le spese di illuminazione pubblica): tanti soldi. Una pesante sforbiciata, anche sino al 30 per cento, potrebbe arrivare dal bando regionale del Just transition fund che garantisce al Sulcis Iglesiente un fondo di 30 milioni e che vede Carbonia in campo con una candidatura molto forte: il suo progetto ha messo sul piatto venti fra edifici e aree per l’installazione di pannelli fotovoltaici.

«Transizione giusta»

«La finalità – sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente Manolo Mureddu - è quella di favorire una transizione energetica giusta ed ecologica, promuovere l’autoconsumo, l’abbattimento di emissioni che alternano il clima e dei costi energetici, e in generale ridurre la dipendenza dalle fonti fossili».

Dove saranno messi

Il Comune di Carbonia vanta un’ampia varietà di patrimonio pubblico in termini di edifici (talora in condizioni molto discutibili) e quindi superfici utili allo scopo. Sono stati così candidati la copertura della piscina comunale (dove si è installata la ditta d’appalto per la radicale sistemazione dell’impianto), la copertura dello stadio Zoboli (già montata in queste settimane tranne una ventina di metri nel segmento verso l’ingresso) e del centro Domotica di via Costituente, poi gli spogliatoi degli impianti sportivi di via Balilla, vari edifici della Grande Miniera Serbariu (dove sono in corso lavori di sistemazione per circa 12 milioni). Quindi il complesso del parcheggio del centro intermodale, il Palazzetto dello sport con le sue ampie aree di pertinenza, il micronido aziendale e il consultorio Asl di via Brigata Sassari, nonché il Municipio, l’aula consiliare, il teatro comunale, il mercato civico, l’ex Tribunale (nel cui parcheggio sono già presenti e attivi pannelli fotovoltaici), e ancora la biblioteca di Villa Sulcis, gli spogliatoi del campo sportivo Dettori di via Balilla, la scuola media Satta, le elementari di via Mazzini, il centro anziani di via Sanzio, le elementari Ciusa di via Lombardia, la scuola media Don Milani, la materna di Barbusi, il campo sportivo di Cortoghiana.

Per alcuni siti sarà necessario il nullaosta della Soprintendenza ai beni storici e culturali: non è per nulla facile per i privati che abitano nel vasto centro matrice della città di Fondazione (l’80 per cento del centro abitato) ottenere il permesso di installare pannelli solari o fotovoltaici, e potrebbe non essere così agevole nemmeno per il Comune.

La sforbiciata

«Se le nostre richieste dovessero trovare accoglimento – aggiunge l’assessore – stimiamo una riduzione sensibile dei costi energetici sino al 30 per cento e i risparmi potrebbero servire a migliorare il decoro urbano, oppure per obiettivi sociali finalizzati al sostegno dei cittadini». I risparmi sgraverebbero il bilancio di circa 150-200 mila euro l’anno. Il bando scade in questi giorni e gli uffici tecnici (da anni alle prese con irrisolte carenze di organico) stanno dedicando all’impresa un’attenzione particolare.

