Impianti fermi, sportivi in fuga 

Mistero sull’utilizzo dello stadio di Scalarba, a Macomer, in manutenzione straordinaria da circa tre anni. La squadra di calcio As Macomerese, che milita in Promozione, spera di tornare a giocare a Macomer, tra le mura amiche, dopo aver girato per gli impianti del territorio. Ora gioca a Borore. Lo stadio di Scalarba dovrebbe essere riconsegnato alle società sportive alla fine di questo mese, ma su questo non c’è nessuna conferma ufficiale.

La vicenda

«Il 29 settembre è la data che ci hanno indicato gli amministratori comunali. gli stessi ce lo hanno riferito verbalmente - dice il presidente della Macomerese calcio, Luciano Sau - senza nessun documento ufficiale. A questo punto credo non sia possibile. Sappiamo che la pista di atletica è da completare, che mancano le panchine e tutti gli arredi negli spogliatoi e nelle palestre. Abbiamo sollecitato la disponibilità dello stadio già dall’inizio dell’estate scorsa, ma finora non c’è nessuna certezza. Per precauzione, per iscriverci al campionato, abbiamo dovuto prendere in affitto gli impianti sportivi di Borore. Questo è il terzo anno che siamo costretti a disputare le partite casalinghe lontani da Macomer, con un danno immenso per la società. Dobbiamo dire con amarezza che la situazione non è per niente tranquilla».

Judo club

L’assessore allo Sport, Mariano Barria, non conferma e non smentisce. Passa la consegna del silenzio. Sarà l’ufficio tecnico a dare una risposta, intanto le società sportive cercano altre soluzioni. Oltre alla Macomerese, anche lo Judo club Macomer, che operava nelle palestre accanto agli spogliatoi dello stadio di Scalarba, si è trasferito a Silanus, nella palestra della Asd Shardana. «Siamo consapevoli che viaggiare a Silanus - fanno sapere - non è agevole per tutti, ma non possiamo sospendere l’attività».

Le palestre

Il Comune intende concedere in uso le palestre delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado, in orario extrascolastico, ad associazioni, società sportive, gruppi e singoli. Con lo stadio di Scalarba, infatti, non è utilizzabile neanche il palazzetto dello sport di Sertinu, dove i lavori per il rifacimento del tetto e della parte interna sono fermi da mesi e si attende la riapertura del cantiere ormai da luglio.

