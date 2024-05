Si sono ritrovati all’ingresso del porto industriale di Oristano-Santa Giusta, a pochi metri dalla banchina dove sono accatastati i grandi pali eolici arrivati ormai 13 giorni fa su una nave. Un gruppo di oristanesi che hanno voluto dire no in maniera tanto pacifica quanto netta all’invasione di impianti nella Sardegna. E in molti hanno chiesto anche la Zona franca.