Impianti eolici, la mobilitazione dell’Oristanese 

Il fronte del no è sempre più esteso: contro l’assalto eolico i territori alzano la voce. Dopo la presa di posizione di Solarussa, Seneghe, Narbolia, San Vero Milis, Zeddani e Siamaggiore, la mobilitazione sui progetti della società Sorgenia Renewables scatta anche a Oristano. Il sindaco Massimiliano Sanna ha convocato per lunedì alle 17, nell’aula consiliare di piazza Eleonora, gli amministratori degli ottantasette municipi della provincia per «mettere a confronto le posizioni di tutte le rappresentanze istituzionali locali, quelle che più di tutte sanno interpretare i bisogni dei territori e delle comunità, ed elaborare strategie comuni capaci di indirizzare correttamente le scelte». Un confronto che punta a gettare le basi per la costituzione di un tavolo territoriale, analitico, normativo e programmatico, sul tema delle energie eoliche e sulle ricadute socioeconomiche ed ambientali derivanti dalla nascita di questi impianti.

Il programma

«L’auspicio è condividere, approfondire e programmare ogni utile riflessione, nell’interesse e a tutela dei nostri territori e comunità, anche alla presenza dell’Assessore regionale dell’Industria Anita Pili oltre che dell‘Ente provinciale rappresentato dal suo amministratore straordinario Massimo Torrente», spiega Sanna. Anche se l’orientamento dei primi cittadini sull’argomento è piuttosto netto: no ai progetti calati dall’alto. «Siamo dentro una bolla di schizofrenia che è l’antitesi della pianificazione - osserva il sindaco di Cabras Andrea Abis - la Regione non pianifica il settore energetico e lo Stato sta promuovendo il caos sulla pelle delle comunità locali. A me è stato impedito di realizzare una pista ciclabile che serve per mettere in sicurezza una strada provinciale pericolosissima per una norma irrazionale sul paesaggio. Poi si consentono potenzialmente mostri che distruggerebbero gli equilibri paesaggistici e socio-economico locali. La perfetta teoria della pagliuzza e della trave». Anche Sandro Pili, alla guida del municipio di Terralba, invoca «maggiore competenza e coinvolgimento degli enti locali». Proprio quello che è mancato a Bosa, dove sono due i progetti in itinere.

Le perplessità

«Abbiamo appreso quasi casualmente della procedura in corso per la realizzazione di due impianti nelle acque del Marrargiu - afferma il primo cittadino Piero Casula - Siamo favorevoli alle energie rinnovabili, ma se qualcuno costruisce qualcosa nel nostro territorio, chiediamo almeno di essere informati sull’impatto che questi impianti avranno e sulle ricadute economiche non solo per chi investe, ma anche per chi li ospita». A Mogoro il sindaco Donato Cau approfondirà l’argomento con i suoi collaboratori. Cauto l’amministratore di Cuglieri Andrea Loche. «I grandi parchi eolici a terra hanno un forte impatto, ma da qualche parte l’energia pulita di cui tanto ci si riempie la bocca occorre produrla - osserva - si potrebbe optare per impianti di piccole dimensioni distribuiti nel territorio».

