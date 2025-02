Impianti eolici in mare, il Comune dice no 

Il Consiglio comunale dice no agli impianti eolici offshore e sì alle comunità energetiche. Con un voto unanime ieri l’Assemblea civica ha approvato un ordine del giorno bipartisan che prova a sbarrare la strada alle torri in mare e chiede alla Regione di vigilare sulle autorizzazioni.

Stop alle pale

Nel mirino dei consiglieri c’è, in particolare il progetto di parco eolico offshore galleggiante “Sardegna 2” della potenza di 825 megawatt, costituito da 55 aerogeneratori. «Considerata la potenziale criticità della installazione di impianti eolici offshsore galleggianti, la Regione valuti con grande attenzione in sede di Valutazione di impatto ambientale, assieme a Comune e Città Metropolitana, l’adeguatezza, l’impatto sul paesaggio, sull’ambiente marino, sull’avifauna, sulle rotte di navigazione e sulle attività turistiche», si legge nel testo condiviso da maggioranza e opposizione.

L’orientamento contrario alle pale eoliche era emerso in modo chiaro già la scorsa settimana quando alla seduta del Consiglio avevano partecipato tre assessori regionali – Rosanna Laconi (Ambiente), Emanuele Cani (Industria) e Francesco Spanedda (Enti locali) – chiamati a spiegare quale fosse la posizione della Regione. Nell’occasione Ferdinando Secchi (Lega-Anima di Sardegna) aveva inquadrato così l’argomento: «Ci sono 28 progetti per la realizzazione di parchi eolici off shore flottanti che interessano le coste sarde, anche se oltre le 12 miglia nautiche, e uno è “Sardegna 2”, della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aerogeneratori della potenza di 15 MW, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale nel canale di Sardegna, proposto da Renexia Spa nei territori dei comuni di Cagliari, Assemini, Capoterra, Villaspeciosa, Decimomannu, Uta e Villasor. Un mostro che rischiamo di veder sorgere a breve, e oggi ribadiamo la nostra netta contrarietà». Anche nel centrosinistra la posizione era stata critica: «La transizione ecologica va fatta, ma in maniera giusta, deve essere un’opportunità di sviluppo e avere ricadute positive per tutti i sardi», aveva detto Davide Carta del Pd.

Comunità energetiche

Ieri le posizioni sono state confermate, comprese quelle favorevoli all’incremento delle comunità energetiche, cioè i gruppi che si organizzano per produrre e condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili. In questo senso, i consiglieri cagliaritani chiedono che la Regione «supporti il sistema delle imprese sarde a sviluppare competenze e la costituzione di reti di imprese adeguate allo sviluppo, alla realizzazione e gestione delle comunità energetiche, delle reti elettriche e di impianti di produzione da rinnovabili». Ma anche che «si faccia parte attiva affinché le reti di distribuzione di energia elettrica esistenti in Sardegna siano adeguate alle nuove esigenze della generazione distribuita, con particolare riferimento alle comunità energetiche rinnovabili». E soprattutto che «sviluppi un’azione verso il Governo, affinché possa essere pienamente coinvolta nella copianificazione dello Spazio marittimo, con particolare riferimento alla installazione e gestione di impianti eolici offshore, garantendo la tutela del paesaggio, dell’ambiente marino, degli spazi delle rotte di navigazione e degli approdi a terra delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale».

La società energetica

Infine un passaggio sulla istituenda Società Energetica della Sardegna. Il Consiglio comunale auspica che «possa essere lo strumento per generare per la comunità regionale una ricaduta economica dalla produzione di energia rinnovabile e per l’abbattimento dei costi della bolletta energetica per i cittadini e per le imprese»..

