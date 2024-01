«Impianti eolici e agrivoltaici, subito lo stop alle richieste» 

Una moratoria immediata per sospendere tutte le richieste di nuovi impianti eolici, onshore, offshore, fotovoltaici e agrivoltaici. È quanto chiede il comitato S’Arrieddu di Narbolia per impedire l’invasione selvaggia del Montiferru, Alto Campidano e Sinis. L’obiettivo è impedire la realizzazione dei mega-impianti industriali di energie rinnovabili, come quello che vorrebbe nascere a sas Murtas tra Milis e San Vero per «la violenza del loro impatto sull’economia, sull’ambiente, paesaggio», quindi per bloccare «l’esproprio per pubblica utilità, eludendo in tal modo il diritto alla proprietà e escludendo le comunità interessate da ogni partecipazione» precisa il responsabile Pietro Porcedda.S’Arrieddu ha un’idea ben precisa di come vedere il futuro energetico dell’Isola e dell’Oristanese: «Vorremmo adottare un nuovo piano energetico e ambientale con una legge regionale e il pieno coinvolgimento delle comunità e degli enti locali che devono partecipare ai processi decisionali, recependo le normative europee e nazionali».Sì alle energie da fonti rinnovabili per una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile: «Siamo a favore delle nuove forme di energia ma solo di quelle prodotte da comunità energetiche, gli agrisolari, gli impianti per autoconsumo e di produzione la cui potenza complessiva sia inferiore a 1MW e, nel caso di superficie agricola, per una quota complessiva inferiore al 5% del totale».

RIPRODUZIONE RISERVATA