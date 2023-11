Impianti e palestre off limits «Ridare dignità a chi fa sport» 

«Servono strutture sportive adeguate e una maggiore programmazione nel settore». FdI e Gioventù nazionale puntano il dito contro campi e palestre comunali ancora off limits. «L’auspicio è che il poco che è stato promesso dall’amministrazione veda presto la luce senza intoppi, ma soprattutto che si intervenga con investimenti mirati», sottolinea il capogruppo di FdI in Consiglio comunale Michele Pisano. «Bisogna ascoltare le società per dare nuovamente dignità agli sportivi e ai tifosi».

Sulla stessa linea il dirigente cittadino di Gioventù nazionale, Nicholas Secci: «È inaccettabile la mancanza di strutture adeguate. Ad esempio il Sant'Elena è costretto da anni a svolgere allenamenti e partite fuori città, con pesanti ripercussioni economiche per una squadra che deve affrontare il campionato di Eccellenza, maggiore torneo calcistico regionale, per il 21esimo anno consecutivo. È necessaria una programmazione e una collaborazione con privati e associazioni, che, attraverso concessioni decennali, possano finalmente investire in infrastrutture in modo sicuro. Nel frattempo, sarebbe opportuno fornire un’adeguata compensazione economica alle società. Inoltre, è essenziale fornire ambienti sani e sicuri per i nostri giovani, che negli anni hanno portato a Quartu titoli e vittorie che hanno riempito di orgoglio la città grazie al loro talento e impegno», conclude Secci.

RIPRODUZIONE RISERVATA