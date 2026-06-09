Impianti d’irrigazione nel mirino dei vandali 

Una serie di atti vandalici ripetuti in diversi punti della città e la sensazione che la mano che si cela dietro i danneggiamenti sia sempre la stessa. Almeno è questo il sospetto del Comune, che ha annunciato un’indagine per far luce su diverse manomissioni che da due mesi si verificano ai danni degli impianti di irrigazione nei parchi e le aree verdi cittadine.

L’allarme

Dall'ex cimitero in via Marcantonio al parco Magico di via dell’Argine e al parco Generale Dalla Chiesa in via Boezio. «Ci sono state manomissioni dell’irrigazione sotto la statua del Redentore, al parco di via Sant’Angelo sono state rubate delle centraline, nell’area grandi eventi gli spruzzatori vengono costantemente girati, in modo da non innaffiare l’erba ma allagare la strada. E sotto il murale di via Cabras è stata spenta l’irrigazione», riassume l’assessore all’Ambiente Saverio De Roma. «È un problema che gli uffici ci manifestano da tempo. Anche a seguito delle riparazioni, nel giro di una settimana gli impianti sono stati vandalizzati nuovamente», spiega il sindaco Tomaso Locci. «Sembrerebbe che qualcuno creda di essere divertente, situazioni simili erano già capitate due anni e si erano interrotte solo in seguito alla denuncia di alcuni soggetti individuati dalle telecamere. E non pare casuale che poi sui social compaiano proteste per zone di Monserrato secche o non pulite».

L’ultimo raid

L'episodio più eclatante, che ha convinto il Comune a prendere posizione, non ha però avuto luogo nel verde. «La settimana scorsa abbiamo trovato aperto il vano servizi della fontana di via del Redentore: l’erogazione dell’acqua era stata interrotta ma le pompe lasciate accese, col rischio di bruciarle e creare danni alla collettività per decine di migliaia di euro», prosegue Locci. «Un’operazione simile non può essere fatta da tutti, servono capacità e attrezzi giusti. Riteniamo che non sia un caso, ma che ci siano persone che volontariamente intendono causare danni all’amministrazione».

Per questo partiranno apposite indagini. «Invitiamo tutti i cittadini a segnalare attività sospette, mentre alle persone coinvolte vogliamo ricordare che le telecamere ci sono e funzionano», continua il primo cittadino. «Intensificheremo i controlli della polizia locale e la collaborazione con i carabinieri. L'amministrazione avrà mano pesante verso i responsabili, sporgeremo denuncia e chiederemo il risarcimento dei danni, addebitando i costi alle famiglie nel caso in cui qualcuna delle persone coinvolte fosse minorenne».