Impianti condivisi, lo sport dell’incastro 

Fare sport è condividere gli spazi. Al Lixius come in palestra. Volenti o nolenti. Per far parte di un’associazione sportiva occorrono pazienza, spirito di collaborazione e mediazione. Se poi ci sono problemi di infrastrutture il discorso si complica.

Volley e tennis

Croce senza alcuna delizia degli impianti sportivi comunali, fin dal lontano 2012, la palestra delle scuole medie fa acqua da tutte le parti. La situazione infrastrutturale influisce anche sulla condivisione degli spazi. Il Delta Volley qui si allena da anni. Ha rinunciato alla palestra del Da Vinci per problemi logistici e oggi condivide lo spazio con il Tennis Club. Il patron Marco Asoni fotografa la situazione: «Abbiamo dovuto rimodulare i gruppi per riuscire ad usare una sola struttura. È faticoso ma almeno abbiamo l’attrezzatura solo in un posto: al netto degli allagamenti, dei bagni che non funzionano, della porta danneggiata, delle prese elettriche in corto nello spogliatoio. La convivenza col tennis procede, cerchiamo di venirci incontro. Loro usufruiscono degli spazi solo quando c’è brutto tempo, ma se piove si allaga metà campo e sono costretti ad andare via». Certo i problemi non mancano. «Quest’anno ho buttato 10 palloni, l’anno scorso ho speso 6 mila euro per asciugare la palestra. Facciamo i campionati regionali, vinto due titoli e in palestra non si è mai visto un amministratore, compreso il consigliere allo sport. Con l’eccezione del sindaco al Memorial Giorgia Ibba».

Rebus Lixius

Il Pala Lixius è sempre molto affollato. Antonella Alterio, dell’Asd Basket Lanusei, spiega: «Siamo abituati a condividere, anche se con difficoltà e sacrificio. Basta trovare un accordo e rispettarlo, non possiamo fare altrimenti perché non possiamo avere lo spazio ad uso esclusivo. Le nostre richieste sono state tutte accolte dal Comune, rinunciando ad alcune fasce orarie e diminuendo la durata degli allenamenti». Vladimiro Vacca è consigliere comunale con delega allo Sport: «Ci sarà un incontro tra tutte le associazioni, viste le lamentele dei genitori per gli orari di utilizzo, anche perché c’è già un calendario. Gli spazi sono insufficienti per la richiesta che c’è a Lanusei, però per come sono suddivisi consentono a tutti di poter svolgere l’attività. Nella palestra delle Medie è stato fatto un lavoro di manutenzione recente, le prossime piogge ci diranno se è stato risolutivo, poi passeremo a l’impermeabilizzazione della palestrina del Pala Lixius».

