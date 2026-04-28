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29 aprile 2026 alle 00:17

Impianti, Commissione senza guida 

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Il botta e risposta non si è fatto attendere. La questione impianti sportivi, esplosa col caso Nuorese, accende il dibattito. Dopo l’attacco dall’opposizione di Bastianella Buffoni all’amministrazione, a rispondere è Natascia Demurtas. «Nessun ritardo, ma una programmazione seria su criticità ereditate», dice l’assessora allo Sport che parla di «strumentalizzazioni inutili. Stiamo intervenendo con un piano organico e condiviso con le società. Ridurre il tema degli impianti sportivi a uno scontro politico non rende un buon servizio alla città. Soprattutto quando si omette un dato evidente: le condizioni strutturali che oggi tutti denunciano non nascono adesso, sono il risultato di anni di mancata programmazione e interventi insufficienti». Demurtas ha spiegato gli interventi in atto parlando di una situazione complessa «fatta di strutture obsolete, in alcuni casi in stato di degrado, che richiedono una riqualificazione vera, con una programmazione precisa, costruita con le società». Il gruppo “Siamo Nuoro” con la Buffoni e Pierluigi Saiu rilancia: «Sullo sport regnano solitudine amministrativa e propaganda. Demurtas parla di ascolto, condivisione e programmazione, ma la commissione consiliare Sport non si riunisce ed è perfino senza presidente».

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