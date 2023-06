«Impianti a energia rinnovabile, ora un quadro per le aree idonee» 

«Serve al più presto una cornice normativa entro cui le Regioni possano legiferare in materia di aree idonee e scegliere la pianificazione territoriale destinata agli impianti ad energia rinnovabile». Lo dice l’assessora all’Industria Anita Pili, che ieri ha presieduto, su delega del commissario Fedriga e in qualità di coordinatore della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni, un incontro in videoconferenza sulle Aree Idonee e sui decreti attuativi in via di ultimazione al Mase. «Ho avuto un’interlocuzione con il ministro Pichetto Fratin», prosegue, «sull’urgenza di un quadro definito, e mi ha confermato che nelle prossime settimane sarà messa a disposizione delle Regioni una bozza da poter discutere insieme».

RIPRODUZIONE RISERVATA