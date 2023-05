Impegno per la pace: il Lions club premia la Brigata Sassari 

Il Lions Club Cagliari Host ha compiuto 65 anni e martedì, al THotel, ha festeggiato assieme alla Brigata Sassari, premiata per il suo incessante impegno a favore della pace nei più pericolosi teatri di guerra internazionali.

Un sodalizio, quello tra l’organizzazione di assistenza sociale e la brigata di fanteria, con radici profonde. Nella cosiddetta “Charter Night” (la ricorrenza della nascita del club), sono state menzionate alcune iniziative che hanno visto i Lioners e i militari unire le forze: ad esempio, in occasione della missione militare in Libano, i Lions Club della Sardegna hanno contribuito all’acquisto di banchi, cattedre, lavagne, materiale didattico di vario genere ma soprattutto materiale sanitario.

Coinvolgente il momento in cui sono stati fatti suonare gli inni, in particolare “Dimonios”, la canzone dei sassarini.“Alla Brigata Sassari per il costante, incessante e altruistico impegno prestato a servizio della pace, della tutela della vita umana e dei valori morali e naturali che pongono l’essere umano al centro del mondo”, è stata la motivazione per il conferimento del riconoscimento.

Il presidente del Lions Club Cagliari Host, Girolamo Campisi , ha spiegato: «Abbiamo pensato di premiare la Brigata Sassari anche perché tutta l’annata ha avuto un percorso identitario. Chi rappresenta la Sardegna più della Brigata Sassari? Festeggiamo anche il nostro anniversario: il nostro club si è sempre distinto dal punto di vista sociale, aiutando vari strati della popolazione».

«Grazie per le belle parole rivolte alla Brigata che mi onoro di comandare, nonostante non sia sardo», ha replicato, ringraziando per il premio ricevuto, il Generale di Brigata, Giuseppe Bossa. «Sono rimasto affascinato dalla bellezza di questa terra. Questa onorificenza valorizza ciò che la Brigata Sassari compie quotidianamente sul territorio nazionale e all’estero. Noi e il Lions condividiamo alcuni dei principi che fondano la società: la cooperazione tra i popoli, il sostegno a chi ha più bisogno e l’amor di Patria. Dedico questa onorificenza anche ai sassarini cadut i nell’adempimento del loro dovere ».