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30 maggio 2026 alle 00:22

«Impegno massimo per Palmas Arborea» 

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Anche a Palmas Arborea, così come in altri centri dell’Oristanese, è solo una lista a presentarsi al voto del 7 e 8 giugno. L’obiettivo del gruppo “Una boxi noa”, guidata da Andrea Pinna, sarà quello di sfondare il quorum del 40%. Attualmente il paese è amministrato dal commissario dopo le dimissioni, lo scorso febbraio, di 9 consiglieri su 12.

«Ho preso la decisione di ricandidarmi – esordisce Pinna - questa volta come sindaco perché sento di poter dare molto per le comunità di Palmas Arborea e Tiria, garantendo il massimo del mio impegno». Ad accompagnarlo i candidati consiglieri Massimo Buschettu, Alex Garau, Michele Musu, Nicola Cancedda, Marco Corrias, Thomas Piu, Antonio De Pinto, Giulia Lampis, Claudia Piras, Serena Nanni, Davide Napoli e Simone Schirru. «Il gruppo – prosegue Pinna - è eterogeneo ma unito: tutti hanno deciso di mettere a disposizione tempo e impegno per il bene comune. Proveremo a portare, per il bene della comunità, ciò che siamo, per lavorare in maniera trasparente ogni giorno».

Nel programma sono tanti i settori su cui si vuole puntare. «Non c’è un punto più importante – afferma Pinna - Cercheremo di sostenere la cultura e valorizzare le associazioni; lavoreremo per migliorare il territorio in tutta la sua complessità; proveremo a creare nuovi servizi di aggregazione per i giovani e per gli anziani in modo da costruire un tessuto sociale più coeso e, poi, proveremo a sostenere lo sport studiando le modalità operative più idonee per far fruttare gli investimenti fatti in questo settore». L’unico ostacolo all’elezione è il quorum. «Abbiamo fiducia nel nostro progetto e proveremo a far capire ai cittadini la bontà delle nostre idee», conclude Pinna.

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