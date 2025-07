Impegno e carica a Pisacane piace il suo Cagliari  

Solo Fabio Pisacane e il suo staff sanno a che punto è il percorso. Capire che Cagliari sarà, in questo momento, è ancora un compito complesso. Le tre partite amichevoli sono state un ottimo strumento per far muovere le gambe e cominciare a scegliere, dal mazzo dei giovanissimi, quali carte potranno servire al gioco di Pisacane. Per il resto, con alcuni senatori ancora fuori per diversi motivi, l’impressione è che questa squadra, quando sarà al completo e col motore a pieni giri, potrebbe diventare un ostacolo difficile per diversi club della Serie A. Uno dei motivi è semplice: il Cagliari ha un anno di esperienza in più, alcuni giovani sono diventati grandi – Zortea, Piccoli, Caprile – e a questo motore è stato inserito Folorunsho, esperienza e fisicità al servizio della causa.

Se l’operazione di sfoltimento non riguarderà gli elementi più importanti (grosse offerte, fino a oggi, non ne sono arrivate), si può affermare senza paura di smentita che il Cagliari, con l’organico attuale e in buone condizioni, è la più attrezzata fra le provinciali. Como escluso, perché giocherà un campionato con ben altri obiettivi (sulla carta).

Sul campo

Pisacane, seppure abbia mischiato volti noti e meno noti in ognuna delle tre uscite, ci ha mostrato come vorrà sistemare i suoi. Pur con le gambe indurite e la testa stanca da massacranti ripetute, la squadra ha messo in piedi un sistema abbastanza chiaro: ricerca dell’equilibrio, difesa con tre centrali e due laterali che sappiano spingere, un centrocampo col playmaker e due uomini di supporto, una squadra attendista ma pronta a ripartire grazie alle caratteristiche di Piccoli e Luvumbo. Pisacane non lo ammette, quando si parla di numeri, ma quei tre dietro e la costante di Zortea a sinistra (solo un esperimento?) fanno intuire qualcosa. Lui ha voluto accelerare il corso di formazione: «Poche squadre hanno organizzato amichevoli di così alto livello in pochi giorni, ora è giusto andare oltre il risultato e concentrarsi sull’analisi dell’intera rosa, del gruppo, su ciò che serve, su ciò che sappiamo fare e su quello in cui dobbiamo ancora migliorare: il gioco, il ritmo, la chimica collettiva». Non piace, ma è un passaggio obbligato: «È un processo, tutti vorremmo che durasse il meno possibile, ma è chiaro che serve tempo per amalgamarsi».

Le assenze sono tante e pesanti: Mina e Luperto, gli Intoccabili, sono ancora fuori, così come Folorunsho, mentre davanti l’esigenza di avere una controfigura di Piccoli è impellente, anche per le perduranti condizioni precarie di Leo Pavoletti. Però è innegabile che chi ha giocato, ha mostrato impegno e ricerca di ricreare in partita alcune situazioni viste in ritiro: «I ragazzi sono stati encomiabili per l’applicazione, ci hanno anche stupito: li vedevamo proporsi con forza ed è un bel segnale dal punto di vista dell’atteggiamento», ha sottolineato l’allenatore, «l’Hannover aveva una gamba diversa, ma noi ci abbiamo provato e questo è un segnale positivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA