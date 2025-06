Impegno durante la pandemia, premiati quattro poliziotti 

Spirito di servizio, professionalità e massimo impegno durante un periodo complicato e delicato come quello della pandemia. Per queste ragioni ieri al Centro di addestramento e istruzione professionale della Polizia di Stato di Abbasanta sono stati assegnati gli attestati per lodevole comportamento, conferiti dal Capo della Polizia a quattro dipendenti. la direttrice del Caip Denise Mutton ha consegnato gli attestati a Stefania Luisa Meloni, all’epoca medico principale della Polizia di Stato, ai vice sovrintendenti Marco Urdis, Antonino Cocco e Renato Carta. «In quel contesto operarono con grande senso del dovere, mettendo da parte affetti personali, timori e stanchezza, per garantire la continuità operativa del Centro».

RIPRODUZIONE RISERVATA