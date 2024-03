Impegno, dedizione, talento Claudia Pinna è “la regina” 

San Gavino, è il 1984. Chissà se quella vispa bambina di 7 anni, che i genitori portavano ogni tanto a fare le gare, quella bimba che partiva subito forte e che riusciva a gestire il suo vantaggio, si sarebbe mai immaginata di diventare la più grande mezzofondista sarda. Claudia Pinna, icona per talento, dedizione, sportività: il suo palmares è costellato di un numero indefinito di titoli regionali di mezzofondo e fondo su pista, strada e cross, record sardi, podi e titoli nazionali. Più volte ha indossato la maglia azzurra, è sempre riuscita a spaziare con grande maestria dai 1500 metri alla distanza della maratona, guadagnandosi l’appellativo di regina dell’atletica sarda. O “Queen”, come tanti la chiamano.

Le vittorie più belle della sua carriera.

«Due in particolare. La prima, nella categoria Allieve. Arrivavo da una situazione particolare. Un giorno, mentre correvo nella strada tra Sardara e San Gavino, con la mia amica del cuore Eleonora Fois, fui investita da un’auto in sorpasso che mi procurò un trauma cranico e 12 giorni di ospedale. Una volta dimessa, mi dissero che non avrei dovuto correre per un po’. Era estate, a poco a poco ripresi indossando un cappellino, secondo me protettivo, e dopo alcuni mesi strappai la convocazione per i campionati italiani Allieve. Quello fu l’inizio. L’altra, la vittoria del primo titolo italiano Assoluto sui 5000, tanto bella quanto insperata, incredibile. Per sentire come andò la gara, basta chiedere a Pompilio Bargone, che ricorda ogni singolo dettaglio».

Tanti momenti belli, altri meno, da cui ha comunque saputo cogliere preziosi insegnamenti.

«È stato difficile non mollare nel periodo universitario, quando per viaggiare agevolmente da San Gavino a Cagliari non c’erano molti mezzi e avevo l’obbligo di frequenza. Mi alzavo molto presto e il tempo era poco. Ho fatto tante rinunce. Un periodo ho provato anche a dedicarmi un po’ più all’atletica ma mi infortunai e questo mi fece riflettere sull’idea di dare priorità allo studio, così ho conseguito la laurea in Chimica e tecnologie farmaceutiche e poi ho vinto il concorso in Forestale. Davanti alle avversità, ho sempre cercato di ripartire da zero col giusto equilibrio, facendo negli anni un grande lavoro su me stessa. Questo mi ha aiutata ad individuare spesso la strada giusta».

In un percorso come questo, chi sono state le persone più importanti?

«Fondamentale, per la mia crescita, la mia famiglia, in grado di supportarmi in tutto. Il mio allenatore Lello Podda, sempre vicino, non mi hai mai creato aspettative o illusioni. Devo un enorme grazie anche al gruppo di San Gavino e a quello del CUS Cagliari, in particolare a Pompilio Bargone, un importante riferimento per me, e Nardino Degortes che mi ha aiutata».

Negli anni, è diventata anche allenatrice.

«Non è facile questa nuova veste, per allenare occorre studiare molto. Mi piacerebbe trasmettere ai ragazzi che seguo, la passione per lo sport e fargli capire che tutti, con impegno, possono ottenere dei piccoli risultati in base alle proprie potenzialità. Non sono una che coccola i propri atleti, credo di essere piuttosto severa. Penso però che questo possa aiutarli ad avere metodo. Nello sport il vero talento sta nella mente. Se non c’è metodo, non si può fare tanta strada».

Cosa significa fare sport?

«È un arricchimento per chiunque, scaccia via i pensieri negativi, aumenta l’autostima, migliora la qualità della vita». E chissà se oltre Claudia, nella storia dell’atletica sarda, ci saranno altre bambine vispe, che con ambizione e spensieratezza inizieranno a rincorrere i propri sogni e ottenere grandiosi successi, fonte di ispirazione per molti.

