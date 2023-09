«Impegno comune per Kiev»  

Parigi. L’alleanza tra Gran Bretagna e Francia porterà a una battaglia comune per il clima e, in campo diplomatico, a una “determinazione indistruttibile” nel far “trionfare” l’Ucraina: Carlo III, primo re britannico a parlare nell’emiciclo del Senato francese - sua madre Elisabetta II si rivolse ai gruppi parlamentari ma nelle sale dell’edificio - esalta il legame storico fra i due Paesi e invoca una riedizione della storica “entente cordiale” di inizio Novecento. Ma stavolta per salvare il Pianeta. Al secondo giorno della sua visita in Francia, il sovrano ha incassato l'ovazione dei senatori ed ha ripreso il tema del legame fra Londra e Parigi, le sue “potenzialità senza limiti”. Tanto da poter riuscire a far “trionfare” l’Ucraina, un Paese - ha detto parlando senza difficoltà anche in francese, lingua preferita anche nei dialoghi con Macron - che deve far fronte «all’aggressione ingiustificata sul nostro continente» da parte della Russia.

