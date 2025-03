Impegni in casa per Virtus e San Salvatore 

Reduci da due pesanti sconfitte, Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari vanno a caccia di riscatto tra le mura amiche nel 24° turno della Serie A2 Femminile.

La prima palla a due è in programma questo pomeriggio (16) al PalaVienna, dove il San Salvatore ospita Benevento, ultima con un 21 sconfitte in 23 gare. Un match da non sbagliare per il quintetto di Maslarinos, che punta a scavalcare le cugine della Virtus al 7° posto. «Siamo concentrate e stiamo lavorando bene», afferma la pivot Aida Thiam, «con l’aiuto del nostro pubblico vogliamo chiudere al meglio questa fase della stagione».

Impegno interno, oggi, anche per la Virtus Cagliari, che attende al PalaRestivo la Spezzina (16.30). Sempre sconfitte nelle ultime 5 giornate (in alcuni casi anche con scarti elevati), le biancoblu vogliono vincere per blindare la salvezza il prima possibile e per difendere un piazzamento playoff che, nelle ultime settimane, è diventato sempre più a rischio. Dall’altra parte, invece, ci sarà una compagine decisa a irrompere nelle prime 8 posizioni della graduatoria.



