Impegni duri per Virtus  e Selargius 

Ultimo turno di stagione regolare in Serie A2 Femminile. Si comincia oggi alle 14.30 al PalaRestivo, dove la Sardegna Marmi Cagliari ospita San Giovanni Valdarno: le biancoblù, già certe della post-season grazie ai successi sulla Spezzina e su Selargius, affrontano una delle big del girone. Le toscane, scivolate al 2° posto dopo il ko con Costa Masnaga, puntano al successo sperando in un passo falso delle lombarde per tornare in vetta.

Alle 16, a Empoli, tocca alla Nuova Icom Selargius, di scena sul campo della Scotti quarta in classifica. Le giallonere di coach Maslarinos vogliono lasciarsi alle spalle la beffa del derby perso all’overtime, che non ha comunque compromesso la qualificazione ai playoff per il quinto anno di fila.

Semifinali in B

Il campionato regionale di Serie B ha eletto la sua prima finalista: grazie al successo ottenuto ieri per 63-37 a Selargius contro il San Salvatore, il Cus Cagliari si è portato sul 2-0 nella serie, staccando il biglietto per l’atto conclusivo. Le universitarie, stasera, conosceranno il nome delle avversarie: alle 18.30, a Quartu, è in programma la “bella” tra Antonianum e Mercede Alghero. ( ro.r. )

