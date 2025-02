Impazza il toto milionaria tra ipotesi, nomi e smentite 

Se ne parla ovunque. Persino in chiesa, nei gruppi che si riuniscono, tutti continuano a chiedersi chi è la fortunata che poco meno di un mese fa, con un Gratta e Vinci da 10 euro, è riuscita a vincere due milioni di euro. Il tempo passa ma la domanda è sempre quella.

«Viene tanta gente incuriosita per cercare di sapere chi ha vinto» dice Anna Paola Piga, titolare della tabaccheria tra via Trieste e via Vico dove è stato acquistato il Gratta e Vinci vincente, «ma io non so davvero niente. La signora non è mai più tornata, né si è fatta sentire. Restano solo le sue parole, di quel giorno, quando prima di andare via aveva detto “mi ricorderò di voi”». Inutile cercare di avere qualche particolare in più.

«Ripeto che non era del quartiere perché veniva in tabaccheria in auto. Che prima era una cliente che vedevamo spesso, poi si era persa di vista, prima di tornare il giorno della vincita».La tabaccaia tende poi a smentire seccamente le voci che si stanno rincorrendo ormai da giorni in città. «La signora che ha vinto voglio ribadirlo, non è assolutamente la 70enne di cui tutti parlano e di cui ovviamente non posso fare il nome. Non è del quartiere, e non sappiamo che lavoro abbia fatto crediamo in passato, dato che adesso, a settant’anni sarà di certo pensionata». Benestante? «Questo non lo possiamo dire. Non possiamo identificare una persona dall’aspetto, se avesse bisogno di soldi oppure no, non lo sappiamo».

E la donna identificata erroneamente come vincitrice pare che stia avendo anche molti disagi a seguito di ripetute chiamate e di domande anche ai suoi familiari: «Na è vero che ha vinto lei? Ma come è possibile?».

Per la verità erano due i nomi a circolare. Il primo quello di una casalinga, che avrebbe davvero avuto bisogno di soldi. Si trovava anche lei in tabaccheria al momento della vincita, ma purtroppo per lei solo da spettatrice. E poi l’altro, smentito dalla tabaccaia. Forse l’identità della fortunata resterà sempre avvolto nel mistero ma forse, chissà, un giorno tornerà in quella tabaccheria che le ha portato tanta fortuna a dare sue notizie.

