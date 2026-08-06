VaiOnline
Bosa
07 agosto 2026 alle 01:24

Impazza il Carnevale estivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’estate bosana si accende oggi con il divertimento del Carnevale che riporterà colori, musica e tradizione nelle vie della città. Una manifestazione storica, amatissima, che ogni anno richiama turisti tra sfilate, maschere e spettacoli.

L’evento, organizzato dal Comune con il contributo della Regione e la collaborazione delle associazioni Carrasegare ’Osincu e Centro commerciale naturale, inizia alle 18 quando le maschere libere sfileranno nel centro storico per raggiungere piazza Carmine, cuore della festa. Dalle 22 discoteca all’aperto con i dj Gabry, Sergio e Antonio Martino. «Il Carnevale estivo fa parte della tradizione della nostra città, una festa anche per i turisti che scelgono Bosa per le vacanze- dichiarano il sindaco Alfonso Marras e l’assessore al Turismo Marco Naitana – È una manifestazione su cui puntiamo per la promozione turistica ed economica del territorio». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Nell’Oristanese aumentano i contagi

Valeria Pinna
Dopo l’attentato

Lula, ET nel mirino: si teme l’effetto No Tav

La Prefettura ha deciso: vigilanza rafforzata sugli obiettivi sensibili legati al progetto di ricerca 
Fabio Ledda Mariangela Dui
Regione

Manovra, per i Comuni e i lavori pubblici c’è oltre mezzo miliardo

Stanziati cinquanta milioni in più  per il fondo unico degli enti locali  
Roberto Murgia
Lo scontro

Conte sfida la CommissioneCovid

L’ex premier: «In procura lettera anonima sulla fornitura delle mascherine» 