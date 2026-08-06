Impazza il Carnevale estivo 

L’estate bosana si accende oggi con il divertimento del Carnevale che riporterà colori, musica e tradizione nelle vie della città. Una manifestazione storica, amatissima, che ogni anno richiama turisti tra sfilate, maschere e spettacoli.

L’evento, organizzato dal Comune con il contributo della Regione e la collaborazione delle associazioni Carrasegare ’Osincu e Centro commerciale naturale, inizia alle 18 quando le maschere libere sfileranno nel centro storico per raggiungere piazza Carmine, cuore della festa. Dalle 22 discoteca all’aperto con i dj Gabry, Sergio e Antonio Martino. «Il Carnevale estivo fa parte della tradizione della nostra città, una festa anche per i turisti che scelgono Bosa per le vacanze- dichiarano il sindaco Alfonso Marras e l’assessore al Turismo Marco Naitana – È una manifestazione su cui puntiamo per la promozione turistica ed economica del territorio». ( s. c. )

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