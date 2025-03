“Impatto visivo” enorme, no alle torri 

È una sentenza che potrebbe diventare un precedente tombale per numerosi progetti di futuri parchi eolici che si trovano troppo vicini a beni paesaggistici tutelati. Il Consiglio di Stato, con una sentenza del 5 marzo scorso, ha accolto l’appello proposto da Italia Nostra (firmato anche da alcuni residenti) annullando l’autorizzazione della Regione Toscana alla realizzazione del parco eolico sul Monte Amiata, nel Comune di Roccalbegna. I giudici amministrativi di secondo grado hanno dato ragione all’avvocato Michele Greco, dichiarando prevalente la tutela costituzionale del valore ambientale e paesaggistico.

«L’impatto visivo», afferma la sentenza, «è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico». Da qui la conseguente considerazione che «il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale», proseguono i giudici, «si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo». Insomma, l’impatto delle torri e delle pale ha una ricaduta più vasta rispetto all’area dove viene realizzato il parco. «In altri termini», conclude il Consiglio di Stato, «il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale».

Ma i giudici amministrativi si sono spinti anche più in là, decretando che i privati che propongono i progetti per nuove torri eoliche devono effettuare una «analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l’area di visibilità dell’impianto, ma anche il modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo». Di fatto i giudici hanno stabilito che ambiente e paesaggio, due valori costituzionali, non possono essere contrapposti e la loro tutela non può essere sacrificata per la promozione delle rinnovabili.

