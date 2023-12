Impatto mortale nella notte 

La vita di Matteo Boi si spezza su un olmo. Sotto un cielo stellato il giovane di Jerzu è morto un istante dopo l’impatto, violentissimo, al chilometro 120,6 della vecchia strada statale 125, nella zona di San Paolo, a valle del paese. Boi aveva 34 anni ed era un soccorritore che prestava servizio alla cooperativa Ogliastra emergenza di Bari Sardo.

Lo schianto

La tragedia si consuma intorno alle 4 della notte tra sabato e ieri. La Renault Megane bianca piomba come un proiettile sul tronco di un olmo, piantato sul lato opposto rispetto alla direzione di marcia dell’auto. La carambola è fatale al giovane, che abitava da solo nella sua casa di Pelau. I primi a soccorrerlo sono alcuni amici che con lui hanno trascorso la serata a una festa del 18esimo compleanno di una ragazza di Jerzu. Arriva il personale del 118, che prova a rianimare Boi disteso nel lembo d’asfalto umido. Il suo cuore non batte più e agli agenti della polizia stradale di Lanusei, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Lanusei, non resta altro da fare che coprire la salma con un pietoso lenzuolo bianco.

La tragedia

Matteo Boi è tra gli invitati di una cena per i festeggiamenti di un 18esimo compleanno. Un sabato come tanti, trascorso con gli amici di sempre nel paese d’origine, dove il giovane rientrava di frequente. Sorrisi e battute fino a notte fonda, poi alla spicciolata gli ospiti lasciano il ritrovo. Così fa anche il soccorritore, che avrebbe dovuto prendere servizio nelle ore successive. Boi sale sulla sua berlina, destinazione casa. Affronta la provinciale in uscita da Jerzu, proseguendo verso i tornanti della vecchia 125. All’altezza dell’ex casa cantoniera, dirimpetto al vecchio bar, la Megane perde aderenza con l’asfalto e per qualche metro resta in bilico sulla banchina destra. È un tratto rettilineo in leggera discesa. Il conducente, che viaggia da solo, tenta di recuperare la carreggiata, ma l’auto è ormai fuori controllo e taglia in diagonale la strada fino a schiantarsi sul tronco dell’olmo. La carambola è la prefazione a una tragedia che diventa realtà quando Matteo Boi viene sbalzato sull’asfalto, testimone silenzioso degli ultimi respiri dell’angelo del soccorso che trovava anche il tempo per dedicarsi all’agricoltura.

Cordoglio

La quiete di San Paolo è rotta dalle sirene di polizia, vigili del fuoco e ambulanza. Il personale dell’equipaggio della Stradale, coordinato dal comandante Fausto Loddo, effettua i rilievi di rito e alle 8.15 il magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Lanusei, Giovanna Morra, autorizza la restituzione della salma ai familiari, che allestiscono la camera ardente nell’abitazione de Su Crabiolu, dove Matteo Boi è cresciuto. A rendergli onore con l’ultimo saluto un’incessante processione di parenti, amici e conoscenti che per tutto il giorno di ieri ha affollato la casa.

Struggente il ricordo social dei colleghi di Ogliastra emergenza: «Sei stato un meraviglioso collega, abbiamo perso un prezioso collaboratore, ma non ci sono abbastanza parole per descrivere ciò che sei stato per noi».

I funerali saranno celebrati questo pomeriggio alle 16 nella chiesa di Sant’Erasmo, a Jerzu.

