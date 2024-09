Impatto fra treni, il bilancio è di sei feriti 

Milano. Incidente ferroviario ieri mattina a Milano, dove il regionale 2411 proveniente da Domodossola e diretto alla stazione di Milano Centrale ha impattato contro il container di un treno merci che era appena stato urtato da un altro cargo, successivamente deragliato. Il bilancio è di 6 feriti tra cui il macchinista, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni.

Al momento dell'incidente, avvenuto intorno alle 6.30 in via Pallanza, nei pressi della stazione di Greco Pirelli, sul convoglio viaggiavano in tutto 133 passeggeri, compreso il personale. Ad evitare conseguenze peggiori, la frenata di emergenza eseguita dal macchinista di 24 anni, che ha consentito una riduzione della velocità e dunque anche la forza dell'impatto.

Per ricostruire la dinamica dell'incidente, sono in corso verifiche da parte di investigatori e inquirenti sul funzionamento della segnaletica. Non si esclude, infatti, che potessero esserci problemi elettrici legati ai sensori dell'attivazione del semaforo, e che quindi questo fosse verde quando invece avrebbe dovuto essere rosso. La Procura di Milano aprirà nelle prossime ore un fascicolo per disastro ferroviario colposo. Un'indagine al momento a carico di ignoti in attesa dei successivi accertamenti in vista delle prime eventuali iscrizioni. I binari su cui viaggiavano i treni merci sono stati posti sotto sequestro.

RIPRODUZIONE RISERVATA