Impasse sul presidente Rai, nomine verso il rinvio 

Verso un rinvio delle nomine Rai a settembre. Lo slittamento è considerato quasi ineluttabile: i tempi sono strettissimi (venerdì inizia la pausa dell'attività parlamentare) e nel centrodestra manca il via libera definitivo all'accordo.

E poi spuntano nuovi ostacoli sul percorso per la proclamazione del presidente, che necessita della collaborazione di almeno una parte della minoranza in Commissione di Vigilanza. L'opposizione è compatta sull'idea di uscire dall'aula in caso di votazione, per evitare franchi tiratori. In ogni modo, è in programma una capigruppo al Senato, ultimo tentativo per provare a calendarizzare l'elezione dei due consiglieri prima dello stop che, in caso di via libera, dovrebbe essere seguita da quella di Montecitorio sugli altri due.

«Tempi stretti - conferma il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri - è bene che almeno sulle procedure si cerchi un'intesa con l'opposizione». Per il calendario - ricorda - «serve l'unanimità nella capigruppo, altrimenti si va in aula. Se tutti aderiscono bene, ma francamente i tempi mi sembrano stretti». Tra le ipotesi, circola anche quella di calendarizzare già oggi il voto per il 10 settembre.

Per sbrogliare la matassa serve l'intesa nella maggioranza e per questo si rincorrono le voci di un vertice fra i tre leader. Giorgia Meloni potrebbe vedere ad ore Matteo Salvini, o tutto potrebbe essere rimandato al Cdm del 7 agosto, anche con Antonio Tajani. A spingere sull'acceleratore è soprattutto Fratelli d'Italia, che vorrebbe chiudere la pratica indicando come amministratore delegato Giampaolo Rossi. La Lega però vuole la certezza di un direttore generale di sua fiducia, come Marco Cunsolo o Maurizio Fattaccio. Forza Italia ha da tempo puntato come presidente su Simona Agnes, facendo affidamento sul sostegno di Azione e Italia Viva, con voto segreto, per raggiungere il quorum dei due terzi in Vigilanza. Ora sembra che entrambi i partiti abbiano aderito alla proposta di disertare l'aula di San Macuto in caso di voto sul presidente, condivisa dal Pd ma caldeggiata anche dai Cinquestelle, su cui c'è stato un ampio confronto nella bicamerale. Per questo è tornata in auge l'ipotesi di un presidente di garanzia, che il Corriere della Sera ha rilanciato parlando di una proposta del Pd in tal senso, ma i dem smentiscono.

