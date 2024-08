«Impariamo a essere più sensibili» 

Domenico Iannacone ha rivoluzionato il linguaggio del giornalismo televisivo di inchiesta con programmi come “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”, nei quali gli ultimi hanno modo di incarnare le proprie storie liberamente.

Il giornalista di Torella del Sannio, classe 1962, negli ultimi anni ha trovato un canale più libero per esprimersi nel teatro con “Che ci faccio qui. In scena ”, che dopo oltre sessanta repliche porta stasera (ore 21,30) al Festival dei Tacchi, Stazione dell’arte di Ulassai. Da menzionare le musiche live di Francesco Santalucia e le installazioni video di Raffaele Fiorella. Domani sarà protagonista, con il direttore artistico Giancarlo Biffi e don Roberto Corongiu, di un incontro dal titolo “Esseri sensibili”, che è poi il tema di questa venticinquesima edizione del Festival.

Che rapporto ha con la Sardegna?

«È una terra che mi ha sempre affascinato, ricordo le inchieste che feci sulla Tirrenia e ancora prima, quando lavoravo a “Okkupati”, al mio esordio in Rai, e avevo seguito tutta la filiera del sughero sarda. Mi dà sempre grandi suggestioni, e ho ben presente il fervore culturale che le è proprio».

Come descriverebbe il suo spettacolo?

«Sarà un modo per riannodare le mie storie ma scandagliando livelli più profondi rispetto a quanto avveniva in televisione. A teatro posso usare molto di più la parola e raccontare anche le mie emozioni. La comunicazione con il pubblico avviene a un livello intimo e sensoriale. Riprenderò i temi che in parte mi sono stati negati in televisione, come la fragilità, l’emarginazione sociale, la tutela dell’ambiente».

Sta seguendo il dibattito sulle pale eoliche nella nostra Isola?

«Io dico sì alle energie alternative ma bisogna rispettare la bellezza dei luoghi. La Sardegna vive di una dimensione ambientale che deve essere preservata, non capisco come la si possa deturpare. Io sono nato in Molise, una terra martoriata dalle pale eoliche. Anche l’inquinamento della prospettiva è devastante».

I politici sono soliti ripetere che non si possono fermare i progetti già approvati.

«È forte la politica che sa dire no agli scempi. Ed è giusto che la popolazione si ribelli. In Campania, nella Terra dei fuochi, se non ci fosse stata la mobilitazione della collettività che scendeva in piazza a Terzigno, probabilmente avrebbero continuato a ricoprire le cave di rifiuti sotto il Vesuvio».

Di cosa parlerete con Giancarlo Biffi e don Roberto Corongiu?

«Vorrei lavorare sul concetto di umanizzazione delle relazioni, per rendere più sensibili le persone. Stiamo perdendo il senso dei rapporti umani, mentre dovremmo aprirci verso chi è più sfortunato di noi; invece la paura ci porta a chiuderci. Per immaginare un mondo migliore dobbiamo essere migliori e quindi diventare più sensibili, predisponendoci all’accoglienza dell’altro».

Come si riesce a non essere fuori luogo di fronte alle vite degli altri?

«Ho un approccio quasi sociologico per essere vicino senza essere invadente: mi dimentico del mio percorso giornalistico, lascio che a parlare sia l’umanità dell’interlocutore. E mantengo sempre il termometro della situazione, per non ledere mai la dignità di chi testimonia, altrimenti non si chiama giornalismo ma sciacallaggio».

Ricorda una gaffe nel corso della carriera?

«Intervistavo un politico in Germania, il parrucchino gli si era spostato per il caldo, ogni tanto dovevo interrompermi perché mi scappava da ridere. Ma ho comunque “portato il servizio casa”».

