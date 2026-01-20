Imparare l'italiano con Grazia Deledda. A cento anni dal Nobel, «Canne al vento» diventa un testo didattico per stranieri. Pubblicato a fine dicembre 2025 per la casa editrice NOR, l’opera si propone come strumento didattico per studenti di italiano L2 e può essere utilizzato anche dagli studenti italiani delle classi medie. Una delle curatrici è l'ogliastrina Cinzia Marongiu, insieme alle accademiche Tania Sanna e Laura Medda. Il romanzo è presentato in una versione studiata per agevolare l’apprendimento, ma mantiene intatto il testo originale. «Questo volume nasce dal dovere di preservare e tramandare il valore dell’opera di Dedalea alle nuove generazioni - spiegano le curatrici - Offre agli studenti l’opportunità di avvicinarsi all’italiano non come insieme di regole astratte, ma come esperienza viva, immersa nella cultura». Cinzia Marongiu, originaria di Arzana e docente di romanistica all'Università di Francoforte aggiunge: «Parlare della Deledda nasce da un’esigenza storico-sociale: è una donna scrittrice in un contesto fortemente maschile, autodidatta, che riesce ad affermarsi contro pregiudizi culturali e sociali. Parlare di lei significa quindi riflettere anche sulla condizione femminile e l'emancipazione attraverso la cultura. I suoi romanzi pongono domande ancora vive sul rapporto tra individuo e società, tradizione e cambiamento, libertà e destino». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA