Oristano.
02 ottobre 2025 alle 00:26

Imparare attraverso il cinema 

All’Othoca il cinema diventa uno strumento per esplorare temi importanti come i diritti civili, l'ambiente e la memoria. Tutto questo è “Schermi in classe”, piattaforma cinematografica digitale per il settore educativo. Il progetto è promosso da Fondazione Cinemovel con Libera contro le mafie e Mymovies.it, ed è sostenuto dal ministero dell'Istruzione. «L'Othoca è un istituto a valenza tecnico-scientifica - spiega il dirigente Serafino Piras - ma la componente umanistica è fortemente presente. Il nostro obiettivo è offrire un futuro concreto agli studenti e una formazione completa. E il cinema è un punto di equilibrio tra competenze tecniche e sensibilità culturale». Un progetto che punta all'innovazione didattica, offrendo una sala cinematografica digitale accessibile su MYmovies con visioni gratuite di film, documentari e di finzione con un programma di quattro pellicole al mese. Ogni docente può selezionare i film e realizzare laboratori didattici, previste proiezioni nell'aula magna. ( s.p. )

