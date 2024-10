Imparare a gestire il diabete fin da piccoli 

A Fordongianus è stato un fine settimana intenso per le famiglie di bambini con diabete. L’Aniad ha promosso un momento di riflessione proprio quando si registra un aumento dell’incidenza del diabete accompagnato da una riduzione dell’età d’insorgenza, con diagnosi in età inferiore ai 7 anni. «È necessaria un’attenta riflessione sul percorso educativo da adottare e una diversa impostazione dall’istruzione alla gestione della malattia in funzione dell’obiettivo dell’autocontrollo e del vivere con il proprio diabete» spiegano gli organizzatori. «L’istruzione per mezzo dei campi scuola è diventata una tappa obbligatoria per acquisire tutto ciò che l’ospedale non può garantire. Cerchiamo di aiutare i bambini a superare le proprie paure e a renderli più autonomi, e di aiutare i genitori a contenere ansia e insicurezza». Alla due giorni hanno partecipato 25 bambini, il più piccolo ha due anni e il più grande 11. ( a.o. )

