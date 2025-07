Impalcatura a rischio per un incidente: la strada resta chiusa 

È ancora interdetto al traffico il tratto di via Alcide De Gasperi dove lunedì pomeriggio si è verificato un incidente tra due auto, a causa di una mancata precedenza. Lo scontro, particolarmente violento, ha avuto conseguenze non solo per i conducenti ma anche per la stabilità di una struttura già sotto osservazione.

Secondo quanto ricostruito una Ford, dopo l’impatto, è finita contro il ponteggio del palazzo in costruzione all’angolo con via Leone XIII, sotto sequestro da diversi anni. Il veicolo ha sfondato la parte inferiore della rete protettiva e danneggiato alcuni pilastri metallici alla base dell’impalcatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area circoscrivendo la parte compromessa della struttura, mentre i rilievi dei vigili urbani sono andati avanti per diverse ore.

Ad avere la peggio nello scontro è stata la conducente della Lancia, una donna rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. Una volta liberata, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino dal personale del 118. La circolazione nella zona resta bloccata in attesa delle verifiche strutturali sul ponteggio. Il traffico è deviato su percorsi alternativi. ( m. g. )

