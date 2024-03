«Impagnatiello incastrato dall’iPad» 

MILANO. Non riusciva a mangiare più nulla. Tutto aveva un sapore strano, il latte appena aperto, la verdura. L’acqua sapeva di ammoniaca. E poi il mal di stomaco perenne e il dolore di una relazione che non andava: il padre del figlio che aveva in grembo, oltre a cercare di farla passare per pazza e paranoica, la tradiva ed era assente, il loro rapporto si trascinava tra la solitudine e le menzogne.

Sguardo per terra

A descrivere così una relazione di pochi mesi è stata Chiara Tramontano, testimone ieri al processo per l’omicidio di sua sorella di Giulia, uccisa a maggio, al settimo mese di gravidanza, da Alessandro Impagnatiello. Il 30enne, ha ribadito la difesa, chiederà alla corte d’assise l’accesso alla giustizia riparativa. Chiara, un dottorato in nanomedicina all’estero, ha ripercorso senza scomporsi e trattenendo le lacrime la storia tra la sorella e il barman. Secondo l’accusa lui prima ha cercato di farla morire somministrandole giorno dopo giorno piccole dosi di topicida. Poi, quando non ha più saputo gestire la sua doppia vita sentimentale, l’ha accoltellata e ha cercato di bruciare e far sparire il corpo. Ieri, in gabbia, ha tenuto per tutta l’udienza lo sguardo a terra e la testa semi-nascosta.

Localizzato

Chiara, che mai lo ha chiamato per nome ma sempre «l’imputato», ha descritto una convivenza tossica su cui lei aveva espresso il suo «disappunto» per le continue «vessazioni», il nascondere «indizi», una situazione «psicologica pesante, volutamente creata». Due mesi prima di rimanere incinta, nell’ottobre 2022, Giulia aveva scoperto il tradimento tramite le cuffiette che, collegate all’iPad, le hanno permesso di localizzare Impagnatiello: ogni giorno si recava nello stesso posto.

Il test di gravidanza

Ha parlato poi della foto inviata dalla sorella con il test di gravidanza positivo: dall’immagine «vedevo le sue lacrime e le chiesi se erano di gioia o di paura. Era infelice e triste perché già si sentiva mamma». Lui all’inizio non lo voleva, poi ha cambiato idea e poi l’ha ricambiata ancora. Ma era troppo tardi: non si poteva più abortire».

Quindi, la decisione di tenere il piccolo, di chiudere con Impagnatiello e crescerlo da sola. Suo papà le aveva assicurato «noi ti sosterremo».

