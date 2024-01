Impagnatiello e la carta della perizia 

Milano. Ha deciso di affrontare il processo, che prenderà il via tra una settimana, portando in aula solo due testimoni-consulenti indicati dalla sua difesa, uno psicologo e uno psichiatra, Alessandro Impagnatiello, l’ex barman 30enne accusato di omicidio volontario aggravato, anche dalla premeditazione, per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, il 27 maggio. Sono state depositate le liste testi in vista della prima udienza davanti alla Corte d’Assise di Milano. La scelta della difesa di citare psicologo e psichiatra come consulenti di parte (la loro relazione non è ancora stata depositata) e nessun altro teste, va nel senso, come molto probabile, di un’istanza di perizia psichiatrica alla Corte per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. I magistrati titolari dell’inchiesta condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo, hanno indicato come testimoni gli investigatori, i consulenti tecnici che hanno effettuato gli accertamenti scientifici, e i familiari della vittima, tra cui i genitori, la sorella e il fratello. Inoltre, tra i testi principali dell’accusa c’è l’altra donna con cui il 30enne aveva contemporaneamente una relazione.

