Imola si prepara all’invasione rossa 

IMOLA. La Formula 1, arrivata al settimo appuntamento, torna nel Vecchio continente. Imola e l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari sono un grande cantiere, ormai quasi completato, in attesa che, oggi, le monoposto scendano in pista per le prime due sessioni di prove libere. Il giovedì è passato tra brevi momenti di sole intervallati a temporali, per fortuna non paragonabili a ciò che si vide un anno fa quando la gara fu annullata per l'alluvione. E Imola, due anni dopo l'ultima volta, può riaccogliere il Circus con un affetto ricambiato dai suoi protagonisti. «Spero che il calendario mantenga tutti questi circuiti più storici, perché ricorda un po' a tutti le nostre radici e quando siamo diventati fan di questo sport», ha detto Carlos Sainz. E se, dopo la vittoria a Miami, Lando Norris vuole riprovarci, il Cavallino non rinuncia a sognare: «Stiamo meglio, quantomeno abbiamo la speranza che se facciamo tutto alla perfezione c'è almeno la possibilità di vincere», l’auspicio di Charles Leclerc: «Arrivare terzo, quarto o quinto non conta. Solo la vittoria conta per me e quando vedi che c'è una possibilità concreta è fantastico. Non solo per me, ma anche per i fan».

A Imola, dove si sono moltiplicate le iniziative per ricordare Senna e Ratzenberger, oggi le prime prove libere alle 13.30 e alle 17. Domani libere alle 12.30 e qualifiche alle 16, domenica il Gp alle 15.

