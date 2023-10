Immunologo pestato da un paziente 

Roma. Durante la pandemia è stato un punto di riferimento nella lotta al Covid e volto noto al grande pubblico per i suoi interventi durante trasmissioni tv e interviste. L’immunologo Francesco Le Foche, 65 anni, responsabile di un reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I, è ricoverato da giovedì sera nell’ospedale romano in terapia intensiva dopo essere stato selvaggiamente aggredito da un paziente di 36 anni con precedenti penali, nel suo studio di via Po, nel quartiere Salario.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha fermato l’aggressore per l’accusa di tentato omicidio, il paziente contestava all’immunologo di avere sbagliato diagnosi e cura dell’infezione alla colonna vertebrale di cui era convito di essere affetto. Tutto si è consumato in pochi minuti, intorno alle 18 di giovedì. Il paziente aveva chiesto un nuovo consulto al medico ma l’incontro con il luminare ha preso una piega drammatica. Dopo pochi istanti è infatti scattata la violenta aggressione: il paziente, forse un soggetto borderline, ha massacrato di botte Le Foche colpendolo ripetutamente al volto e alla testa. Un vero e proprio raptus di violenza durato alcuni, interminabili, secondi. Un pestaggio avvenuto all’interno dell’ufficio dell’immunologo. Il trambusto e le urla hanno attirato l’attenzione della segretaria e degli altri pazienti in attesa che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine chiamando il numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivate numerose volanti della Polizia. L’aggressore è stato immediatamente bloccato.

Il ricovero

Per Le Foche il trasporto in ospedale in codice rosso: i medici dell’Umberto I gli hanno riscontrato un trauma facciale, con diverse fratture al setto nasale e all’orbita oculare sinistra. Le sue condizioni sono definite “critiche” ma non è in pericolo di vita. Non è escluso che nei prossimi giorni venga sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo il fermo il paziente è comparso davanti al giudice e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Gli inquirenti scavano nel passato dell’uomo per capire se vi fossero ulteriori elementi di risentimento o se si sia trattato di un gesto legato a posizioni no vax.

