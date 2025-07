Immortalata mentre abbandona i rifiuti 

Beccata mentre butta diversi sacchi colmi di rifiuti per strada, in tutta tranquillità come se niente fosse. Stavolta a immortalare l’episodio è stata una telecamera privata, con tanto di fotografia pubblicata sui social - nel gruppo “Quelli di Flumini di Quartu” - e di commento al seguito: «La principessa ha perso la corona ma anche tre buste di immondezza proprio davanti a casa», scrive un residente di Costa degli Angeli, località del litorale quartese.

Un commento ironico e allo stesso tempo polemico, per descrivere quello che spesso capita nelle strade cittadine dove c’è chi abbandona rifiuti non ricordando che - oltre a violare le regole della differenziata e sporcare il territorio - si sta commettendo un reato ambientale che può comportare conseguenze penali, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla legge.Sensibilizzazione da parte dei privati con sistemi di videosorveglianza, che si somma all’attività portata avanti da tempo dal Comune con le fototrappole - piccole telecamere posizionate di volta in volta nei punti più presi di mira dai furbetti del sacchetto selvaggio - e dai controlli in pattuglia del Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale. Mini discariche che si concentrano nelle periferie e in campagna, oltre che nelle zone della costa.

