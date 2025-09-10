Immondizia e pericoli nel vecchio ponte  

Il ponte è crollato 42 anni fa, non è stato mai ricostruito, ma l’area vicina al vecchio viadotto è stata trasformata in una grande discarica. Accado vicino alla vecchia bretella della strada statale 130, in località S'Isca, in agro di Musei.

Oltre il danno la beffa: il ponte sul rio Terrazzu, crollato nel lontano 1983, non è stato mai rifatto per un banale rimpallo di competenze tra la Provincia di Cagliari e l'Anas, mentre tutto attorno, cittadini senza scrupoli continuano ad abbandonare rifiuti ingombranti di ogni genere.

Ormai da tempo nel rudere del ponte si è andata formando una vera e propria bomba ecologica. Vi si può trovare di tutto: da vecchie lavatrici e lavastoviglie, a televisori, oltre a rifiuti di lavorazione dell'edilizia. E a nulla sono valsi gli appelli del primo cittadino di Musei, Sasha Sais, che anche di recente ha lanciato un appello ai cittadini di non abbandonare i rifiuti ingombranti presso il ponte crollato. «È una bomba ecologica, abbandonano di tutto – raccontano alcuni agricoltori – e nell’area ci sono problemi di sicurezza. Speriamo che si intervenga al più presto per ripristinare tutta la zona». (p.cab.)

