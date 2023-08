Immondezza e miasmi, un’altra discarica 

Sotto i primi raggi del sole, via Antonio Sanna, quartiere Santa Teresa a Pirri, offre il volto peggiore. Una strada famosa per i grandi palazzi in cemento che in questi giorni è diventata una discarica a cielo aperto dove i miasmi dell'immondizia, complice il caldo, rendono l’aria irrespirabile. Accanto a una vecchia cabina elettrica spunta di tutto: cubi di pattume, materassi, piccoli elettrodomestici corredati anche da una carcassa (forse) di un cane. «Qui è sempre così. Siamo la periferia della periferia e l’immondizia qui è parte integrante del paesaggio», dice un passante, residente nel quartiere. In questa zona franca, evidentemente scambiata da qualcuno per una discarica a cielo aperto, c’è proprio di tutto: cataste di sacchetti di spazzatura svettano, ferendo tanto le narici quanto gli occhi. E il lezzo fa letteralmente storcere il naso ai passanti, che trattengono il respiro ma non le giustificate lamentele. A queste si aggiunge il forte timore di contrarre malattie. Sorge spontanea una domanda: di chi è la colpa? In via Sanna spuntano anche altre discariche: all'inizio della strada, quasi all’incrocio con l’Emxe, ci sono altri sacchetti della vergogna accatastati l’uno sull’altro e appoggiati attorno a un palo dell’illuminazione. Non proprio un belvedere. ( ma. mad. )

