Immobiliare, boom dei piccoli centri 

Mercato immobiliare sardo in crescita nonostante il caro mutui. Il settore ha infatti chiuso l’anno scorso con un aumento delle compravendite del 9% rispetto al 2021 e 18.454 abitazioni che hanno cambiato proprietario. A fare la differenza sono stati anche i prezzi economici proposti nei piccoli centri dell’interno, come per esempio Villasalto nel Gerrei. Crollano invece gli affari su Cagliari (- 18% nel primo trimestre 2023). A quanto pare il mercato del capoluogo sardo è diventato troppo caro persino per le tasche degli stranieri. Fenomeno accentuato dall’inarrestabile aumento dei mutui a tasso variabile.

I numeri

I dati forniti su base regionale arrivano dal Rapporto annuale di Fimaa Confcommercio Sud Sardegna. «Si tratta di una crescita preventivata», ha spiegato il presidente regionale Marco Mainas. «L’incremento del numero di compravendite nel post-pandemia, ha definito anche nuove esigenze abitative e la nostra categoria ha dato risposta al mercato soddisfacendo una percentuale consistente di domanda e delineando complessivamente anche un maggiore dinamismo immobiliare».

Le perle

La domanda del mercato immobiliare è stata sostenuta dall’investimento estero nelle località costiere e interne. Stupisce inoltre l’alta richiesta sul Gerrei, almeno quattro in un anno gli acquirenti dalla Francia e dal nord Italia. La qualità della vita in Sardegna è apprezzata dai turisti, che una volta giunti nell’Isola per le vacanze se ne innamorano. «D’altronde dal Gerrei si possono raggiungere le spiagge di Costa Rei e Muravera», ha detto Mainas. «Abbiamo visto che l’investitore dall’estero preferisce l’entroterra per il rapporto qualità prezzo. Con 20mila euro si compra infatti una casa vicino a siti minerari. Gli italiani e gli stranieri hanno un forte interesse per queste località. Il sardo non acquista nell’entroterra, mentre gli stranieri in genere pagano in contanti, senza l’intervento di mutui. Apprezzano la qualità della vita, le persone e l’ospitalità sarda».

Sul calo degli acquisti sul capoluogo il presidente Fimaa sottolinea: «A Cagliari le compravendite sono diminuite per il costo della vita, non per il caro mutui. Il problema è l’indebitamento delle persone per potersi permettere l’acquisto di una casa».

RIPRODUZIONE RISERVATA