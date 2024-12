Immobili pubblici, patto Regione-Comune 

Il punto definitivo sul destino di Buoncammino (che alla fine accoglie le istanze emerse in Consiglio comunale) lo mette la direttrice dell’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile, Alessandra Del Verme. «Abbiamo deciso per una destinazione non univoca», dice. «L’idea», per ora solo quella, «è di realizzare un polo multifunzionale con un archivio di Stato, per esempio», forse anche uffici, «ma anche spazi di socialità per studenti», le residenze universitarie, «caffetterie, spazi per la lettura. Insomma, un polo di attrazione per la città».

Il piano

L’ex carcere è uno dei siti oggetto del Piano città di Cagliari degli immobili pubblici, il patto tra Regione, Comune, Demanio, Autorità portuale e Università per la valorizzazione storica, culturale e funzionale degli edifici pubblici dismessi. Obiettivo dell’accordo «storico», così lo definiscono tutti i protagonisti riuniti ieri a Villa Devoto, è la rigenerazione degli edifici mediante l’utilizzo di soluzioni innovative e sostenibili capaci di creare servizi per la città. «L’obiettivo è restituire centralità a beni spesso trascurati, trasformandoli in risorse preziose per la collettività», dice la presidente della Regione Alessandra Todde. .«Comincia un percorso tanto atteso e fondamentale per l’uso intelligente del patrimonio pubblico da parte di tante istituzioni coinvolte nel Piano città», sottolinea il sindaco Massimo Zedda.

Buoncammino è solo uno (il più simbolico) dei sedici immobili inseriti nel piano che saranno oggetto di riqualificazione e da restituire alla città. Ci sono anche gli ex Magazzini Aeronautica di via Simeto, che ospiteranno la nuova sede dell’Agenzia delle Entrate. Ma non solo. «Essendo un sito situazione una posizione strategica, da un lato il mare, dall’altra una piccola zona archeologica, vogliamo che diventi anche un grande nucleo di rigenerazione per la città. Con l’Agenzia delle Entrate, per esempio, abbiamo già deciso che la bellissima terrazza», con vista panoramica, «sia aperta ai cittadini, così come lo spazio verde circostante», spiega ancora la direttrice del Demanio.

La lista

Ci sono poi, la Caserma Livio Duce (ex Cascino) a San Bartolomeo, che diventerà la sede unica del Comando provinciale dell’arma dei Carabinieri, l’ospedale militare di via Azuni, che accoglierà anche la stazione dei Carabinieri di Stampace, gli uffici ex Indire di via Galassi, destinati all’Istat. E ancora: la sede della Capitaneria di Porto di via dei Calafati, oggetto di lavori di efficientamento energetico, l’edificio dell’Avvocatura dello Stato di via Dante, per il quale verranno eseguiti interventi di riqualificazione (da decidere la destinazione). Rientrano nel portafoglio anche parte della Città della Salute di via Romagna (oggi dell’Asl), che ospiterà la sede dei Nas, Villa Melis in viale Diaz (dell’Università) e l’immobile di via Grandi (dell’Inps), dove sarà trasferita la Giustizia minorile. Inoltre, sono presenti i complessi immobiliari situati in viale La Playa, via Riva di Ponente e via Roma, insieme al Distretto Velico “Città della vela” di Marina Piccola. «Si tratta di immobili, luoghi, spazi che adesso possono essere ripensati, riutilizzati e riconvertiti in un processo che porterà sia alla valorizzazione degli edifici esistenti sia al miglioramento nell’erogazione dei servizi alla collettività», dice il sindaco Zedda. «Il Piano rappresenta un segno concreto dell’impegno degli enti verso il territorio e la comunità, con l'obiettivo di promuovere un modello di collaborazione attiva e sostenibile», dice il rettore Francesco Mola. Concetto che ribadisce Massimo Deiana, presidente dell’autorità portuale. «È un esempio di leale e proficua collaborazione sinergica tra enti, mirato a una valorizzazione sostenibile e consapevole del patrimonio pubblico che, oltre alla mera salvaguardia e riqualificazione di importanti aree ed edifici, avrà importanti ricadute economiche e sociali per la collettività». (ma. mad.)

RIPRODUZIONE RISERVATA