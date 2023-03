Immobili, nasce “Il Cercocasa” 

Accordo fra la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti affari) e il gruppo editoriale L’Unione Sarda. Nascerà un nuovo prodotto multimediale: “Il Cercocasa”, un inserto allegato al giornale che ospiterà gli annunci di 400 operatori del settore immobiliare e avrà anche la sua versione online, sulle pagine del sito Unionesarda.it.

«Abbiamo deciso di stringere questa intesa per rafforzare l’impegno che il nostro quotidiano e il gruppo editoriale hanno preso nei confronti degli imprenditori, e in questo caso verso gli operatori del mondo immobiliare», ha detto la direttrice generale del gruppo L’Unione Sarda Lia Serreli, nel corso della presentazione del progetto di fronte agli agenti e agli altri professionisti del settore.

La Fimaa potrà sfruttare le popportunità offerte da una rete editoriale che conta un milione e centomila contatti giornalieri tra quotidiano cartaceo, tv, sito internet e radio.

I contenuti

«All’interno del Cercocasa ci saranno le inserzioni pubblicitarie di tutti gli agenti immobiliari qualificati e regolarmente abilitati», ha spiegato Marco Mainas, presidente regionale della Fimaa, «poi ci saranno notizie di grande interesse per chi vuole comprare o vendere un appartamento, e per chi si vuole affidare alle agenzie. Daremo indicazioni utili ai consumatori, in questo mondo pieno di consulenti, assistenti e persone che non hanno la professionalità adeguata per poter lavorare nell’ambito immobiliare». Un mondo che in questi giorni guarda con attenzione alla direttiva Ue sulle case “green”