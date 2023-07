Immobili in vendita per asfaltare le strade 

Due locali nel mini polo commerciale La Collina - in via Leonardo Da Vinci - già venduti per poco più di 300mila euro, e la farmacia di via San Benedetto a un passo dalla chiusura dell'accordo con 580mila euro da incassare. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale inizia a fruttare, con i primi beni venduti dopo anni di tentativi falliti, e altri - come l'ex Buddha beach - al centro di trattative in corso.

Trattativa

In attesa dell'asta per la vendita ufficiale, c’è una certezza: al posto dell’ex locale del litorale quartese non ci sarà nessuna nuova costruzione - come previsto dal Puc - l’area di 50mila metri quadri dovrà essere in futuro un mega parco verde che ospiterà iniziative e servizi all’aperto. «C’è una trattativa in corso», ha annunciato il vicesindaco Tore Sanna nella sala consiliare pochi giorni fa durante la discussione sull’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni di alcuni beni del patrimonio comunale. In testa alla lista c’è appunto quel che resta dell’ex Buddah beach, lì dove - dopo la chiusura del contenzioso che ha sancito definitivamente la fine dell’ex discoteca - il Comune ha bonificato l’area per poi rimetterla in vendita. Con la speranza di un incasso - contando anche alcune aree a ridosso del resort Sighientu - di oltre 2 milioni di euro. «Risorse che torneranno utili per finanziare altri servizi e iniziative alla cittadinanza», commenta Sanna, «fra le priorità c’è sicuramente il piano degli asfalti da 5 milioni approvato di recente che in parte va ancora coperto».

Le strutture in vendita

Quasi conclusa la vendita della farmacia di via San Benedetto, che sarà acquistata dagli attuali gestori. E si cerca di cedere - per 130mila euro - anche il Ctm point di via Brigata Sassari, al momento in comodato d’uso gratuito, che l’azienda di trasporto pubblico sta valutando di comprare.

Si punta anche alla valorizzazione di alcune strutture - da anni nel piano delle alienazioni, e al centro di gare poi andate deserte - con nuove destinazioni d’uso. Prima fra tutte l’ex casa della solidarietà di via Cilea che sparisce dall’elenco. L’immobile chiuso e abbandonato da tempo, diventerà un centro per accogliere chi non ha una casa: le risorse, quasi 1 milione di euro, sono state finanziate dal Pnrr, e la gestione sarà all’interno del Plus Quartu-Parteolla.

Anche l’ex mattatoio della zona artigianale sparisce - in parte - dal piano delle alienazioni e valorizzazioni del Comune: gli uffici dello stabile, e il cortile esterno, ospiteranno il centro operativo della Protezione civile, il resto della struttura resta in vendita. Prima però l’ex mattatoio - che ospita da tempo tre famiglie rom di Selargius - deve essere liberato, la data di sgombero è stata già fissata: il 26 luglio, sperando che la struttura venga svuotata prima. «Finalmente stiamo riuscendo a vendere e valorizzare una parte del patrimonio comunale», sottolinea il vicesindaco. «Un altro esempio è l’ex casa del pensionato che diventerà uno studentato per gli universitari: un’altra struttura che vogliamo far rinascere con una nuova destinazione».

